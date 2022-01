Nachschlag: Frohe Botschaft

Hannibal Hanschke/REUTERS An Tests und Impfstoff herrscht immer wieder Mangel, nur an einem nicht: Dem Wahnsinn der Verantwortlichen in der Politik (Frankfurt/Oder, 22.3.2021)

Das Versagen staatlicher Krisenbewältigung sowohl in Sachen Pandemie als auch Klimaschutz zeige sich daran, dass es von manchen deutschen Städten aus derzeit billiger sei, »nach Wien zu fliegen, um sich dort kostenlos auf Corona testen zu lassen, als hierzulande einen PCR-Test selbst zu bezahlen«, schrieb Wolfgang Pomrehn diese Woche auf Telepolis. Den Vogel abgeschossen hatte am Sonntag NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), als er in der Talkshow bei Anne Will meinte, man müsse die Impfpflicht einführen, um gewissermaßen ein pädagogisches Exempel an den bisher Unwilligen zu statuieren und den Geimpften Genugtuung zu verschaffen. Doch nun gibt es Hoffnung, dass zumindest Corona bald vorbei ist. So zeigt sich der Moerser Lungenarzt Thomas Voshaar im Interview mit dem Deutschlandfunk zuversichtlich, dass sich SARS-2 mit »Omikron« in ein vergleichsweise harmloses Erkältungsvirus verwandelt hat und die Pandemie zur Endemie wird. Schöner könnte die Aussicht auf ein nahes Ende kaum sein. (jt)