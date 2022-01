imago/ZUMA Press

Konsequenzen ziehen

Zu jW vom 25.1.: »›Eine letzte Chance‹«

Hans Modrow spricht mir aus dem Herzen! Seit der Veröffentlichung der Prognose am Wahlsonntag Ende September wurde in fast allen Statements der Parteiführung wiederholt, dass die Fehler nicht im letzten halben Jahr, sondern in den vergangenen Jahren gemacht wurden. Also, schuld sind die anderen, die früher in Führungspositionen waren. (…) Neun von zwölf Mitgliedern des geschäftsführenden Parteivorstandes der Linken sind seit Jahren stellvertretende Parteivorsitzende, Bundesgeschäftsführer und Bundeswahlkampfleiter, Bundesschatzmeister, Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende in Landesparlamenten bzw. sitzen oder saßen in Parlamenten auf verschiedenen Ebenen. Also, für die Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden, tragen sie die Verantwortung. In der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke sieht es nicht anders aus. (…) Modrow schreibt völlig richtig: »Die kritische Selbstbefragung schließt Personalien zwingend mit ein. Denn wenn alle Verantwortlichen im Amt bleiben, bleibt auch sonst alles beim alten.«

Tanju Tügel, Berlin

Vorbild Österreich

Ich bin ehemaliger Linkswähler aus Thüringen, wo Die Linke regiert, da, wo die versprochene Neuwahl unter fadenscheinigen Begründungen abgesagt wurde … Warum gibt es im gesamten ehemaligen östlichen Raum nicht eine starke linke Hand? Weil sich alle anpassen und das System nicht in Frage stellen, jeder Funktionär will auch mal Pension bekommen, CDU, SPD, Grüne und Liberale, alle wollen regieren, und jetzt Die Linke auch noch, die Mitte platzt gleich. In Graz, da gibt es eine KPÖ, die (…) gewinnt die Wahlen unter anderem mit Wohnungspolitik (…).

Jörg Jungheinrich, Nessetal

Geschichte umgeschrieben

(…) Wenn jetzt ausgerechnet die junge Welt als Erläuterung zum bewegenden, ja herzergreifenden (Abschieds-)Brief Hans Modrows an die Vorsitzenden der Linkspartei einfügt, Modrow sei der letzte Ministerpräsident der DDR gewesen, dann ist das für mich ein Alarmsignal. Und zwar dafür, wie unterschwellig die »Sprache des (bundesdeutschen) Regimes« selbst Zeitungsredaktionen zu unterwandern vermag, die sich marxistischer Weltanschauung (…) befleißigen. Es ist ja nicht nur so, dass der tatsächliche »letzte DDR-Ministerpräsident« Lothar de Maizière (CDU) hieß. Auch in puncto »letzter Staatsratsvorsitzender« war es schon vor Jahren Brauch, Egon Krenz (SED) so zu titulieren und Manfred Gerlach (LDPD) zu vergessen. Nicht zu reden vom »letzten Staatsoberhaupt der DDR« Sabine Bergmann-Pohl (CDU). Das ist jedoch nicht Unwissen. Dahinter verbirgt sich die unbewusste oder vielleicht doch bewusste, mehr als 30jährige Klitterung der Geschichte, die dazu führte, dass sich als »Tag der deutschen Wiedervereinigung« nicht der 3. Oktober 1990, sondern der 9. November 1989 im Gedächtnis des Volkes behaupten soll. Mit dem somit gestrichenen letzten DDR-Jahr – und deshalb empfinde ich das nicht als Lappalie – kam der Blattfraß über ihre gesamte Geschichte (…).

Torsten Preußing, Berlin

Klassiker vergessen

Lieber Genosse Modrow, ich habe mich sehr über Deinen Brandbrief an die Parteivorsitzenden gefreut. Analyse und Hinweise teile ich völlig und hoffe, dass die Parteiführung nun endlich aufwacht. Mit ähnlichen Hinweisen und Appellen habe ich mich auch schon mehrmals an die jeweils amtierenden Vorsitzenden gewandt. Leider erfolglos. Immer wieder versuchte ich die Parteivorsitzenden, einmal auch die Linksjugend Solid, dazu zu bewegen, dafür zu sorgen, dass Klassikerwissen an die junge Generation vermittelt wird, aber es gab keinerlei Reaktionen auf mein Anliegen. Vor einigen Jahren war ich in der Wahlkampftruppe unserer Kandidatin für die Landratswahl. Die Genossin ist seitdem Fraktionsvorsitzende. Dabei stellte ich fest, dass nicht einmal sie etwas vom Doppelcharakter der Ware, von der Mehrwerttheorie usw. wusste. Als ich daraufhin anbot, den Kreisverband an die Theorie des Marxismus-Leninismus heranzuführen, erklärte der Kreisvorstand, das sei nicht nötig, man strebe keinen Sozialismus/Kommunismus an. Selbst unsere ehemalige Zweite Beigeordnete des Landrates, die jetzt eine üppige Rente erhält, will vom Sozialismus nichts wissen. Falls die Parteivorsitzenden und der Vorstand Deine Hinweise nicht ernst nehmen, sehe ich nur die Chance, dass sich die Antikapitalistische Linke, der ich angehöre, und die Kommunistische Plattform zu einer neuen, wirklich marxistischen Partei formieren. (…)

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Hoffnung bleibt

Sehr verehrter Hans Modrow, für Ihre Ausführungen möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank, meine Zustimmung und meine Hochachtung aussprechen. Seit nun bald 50 Jahren bin ich wahlberechtigter Bürger, zunächst in Westdeutschland, mittlerweile im wiedervereinigten Deutschland, und seit genauso langer Zeit wähle ich links. (…) An die Stelle der DKP trat bald Die Linke, die ich seither wähle und deren Programmatik ich in Teilen bejahe. Aber ebenso wie Sie (…) sehe ich bei ihr eine verengte Wahrnehmung der Realität und eine Verlagerung der Programmatik ins regelrecht Modische (…). Dass selbst aus Kreisen der Linken die Propaganda vom bösen Russland und seinen angeblichen imperialen Anmaßungen nachgebetet wird (…), ergänzt das Bild auf ungute Weise. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen, das haben Sie in Ihren prägnanten und klarsichtigen Ausführungen ungleich besser getan. Anlass zu vorsichtiger Hoffnung sehe ich gleichwohl, denn immer wieder komme ich mit jungen Menschen ins Gespräch, deren Neugier und unbefangenes Streben nach Erkenntnis der Verhältnisse etwas im besten Sinne Ansteckendes haben. Zu Ihrem Geburtstag am Donnerstag darf ich Ihnen meine besten Wünsche übermitteln!

Michael Vorwerk, per E-Mail