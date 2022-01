Furchteinflößende Geliebte

imago images/ITAR-TASS »Im restlichen Spanien waren bereits andere Skandale ans Licht gekommen, und die Welt zog unbeirrbar ihre Bahn durch die Leere«

Der Magische Realismus ist eine putzige Schnurre, in der der Ernst des Lebens von Ureinwohnerzauber bunt einwattiert ist. Nichts und niemand stirbt ja so richtig bei Gabriel Garcia Márquez, trotz aller Schrecken sind hundert Jahre Einsamkeit im Südamerika der Wunderlichkeiten doch gar nicht so arg. Wer so denkt, mag noch im Hinterkopf Kolonien als Spielzeug abgespeichert, mag vielleicht auch einfach falsch geschaltet haben und eigentlich schrullige Auswüchse der deutschen Romantik meinen – vor allem aber hat derjenige nie Roberto Bolaño gelesen.

Der selber hatte wenig Zeit zum Schreiben und schrieb um so mehr. 2003 starb er mit nur 50 Jahren in Barcelona an Krebs, 30 dieser Jahre lebte er im Exil, nachdem er im Anschluss an den Pinochet-Putsch in Chile inhaftiert worden war. Faschismus im konkreten, Leichenproduktion als Kerngeschäft der Menschheitsgeschichte im allgemeinen gehören zu den wiederkehrenden Themen in Bolaños Literatur. Ständig wird gemordet (meist Frauen) und vergewaltigt (meist Männer). Die Staatsgewalt und ihre ausführenden Organe sind dabei so dilettantisch wie korrupt, handlungsunfähig wie involviert. Obwohl Fragment geblieben, ist der postum erschienene Großroman »2666« Knotenpunkt von Bolaños Poetik. In Bolaños Krimis gerät Spannung nicht zum Selbstzweck, sondern ist Unterbausubstanz. Niemand, der einen Thriller will, schaut in einen Bolaño rein. Nicht die Lösung des Rätsels im Plot ist das Ziel, sondern die Lösung der Welträtsel, vor allem das eine: Wie ist damit umzugehen, dass maßlose Grausamkeiten unrevidierbar geschehen sind? Keine Erzählung Bolaños antwortet darauf abschließend, sie brechen an dramaturgisch unmöglichen Stellen ab, wenn noch längst nicht Ruhe im Karton ist, wenn das Rotieren in der Antwortumlaufbahn immer noch Schwindel erzeugt. Oder wenn das Kreisen langsam austrudelt und man wegdriftet und Bolaño einem damit klarmacht, dass keine Erkenntnis und schon gar keine Katharsis eine natürliche Anziehungskraft hat.

Auch sein Romandebüt »La pista de hielo« von 1993 verhandelt einen Kriminalfall ohne Nervenkitzel. In der katalanischen Küstenstadt Z hinterzieht der Bürokrat Enric Rosquelles, dem Eiskunstlaufsternchen Nuria Marti verfallen, öffentliche Gelder. Damit baut er ihr, die einer Verjüngungskur ihres Verbands zum Opfer fiel und für internationale Wettbewerbe nicht mehr berücksichtigt wird, eine Trainingseisbahn im Palacio Benvingut, dem heruntergekommenen, skurrilen Pranzbau des einstigen »Oberbonzen« von Z, wie Rosquelles erwähnt.

Das Nacherzählen des Geschehenen im Verhörstil teilt sich der feiste, noch immer bei Mama wohnende, von sich selbst aber unumwunden überzeugte und nicht nur in seinen rassistischen Tiraden völlig unsozialistische Lokalpolitiker der sozialistischen Partei mit zwei Migranten: Remo Morán, einem chilenischen Dichter, der als Mann krummer Geschäfte im Urlaubsort zu akkuratem Wohlstand gelangt ist, und Gaspar Heredia, Illegaler aus Mexiko, der für Morán als Nachtwache auf dessen Campingplatz arbeitet. Wie es dort zugeht, schildert er: »Obwohl jede im Schnitt fünfzehn Stunden am Tag arbeitete, blieb ihnen noch Zeit, nachts auf Plastikstühlen vor ihrem Zelt zu sitzen und im Schein der Gaslampe ein paar Gläschen zu trinken, sich dabei der Mücken zu erwehren und über ihre Angelegenheiten zu reden. Im wesentlichen darüber, was Menschen doch für Schweine sind.« Es folgt der Bericht darüber, dass jemand unter den Campinggästen Scheiße höhlenmalerisch in den Waschräumen verteilt. Hauptverdächtige: eine verwahrloste Sängerin, in deren junge Begleitung – die ausgemergelte wie furchteinflößende Caridad – Heredia sich verliebt. Ihr folgt er durch Z und findet durch sie die Eisbahn, auf der eine Frau ermordet werden wird.

»Was ich sah, überraschte mich so, dass ich die Taschenlampe fallen ließ: Sie zersprang auf dem Zementboden, und die Batterien (viele, zu viele Batterien) rollten über die Terrasse und verloren sich im Dunkeln. Hinter mir stand Caridad, und in der Hand hielt sie ein Küchenmesser mit breiter Klinge, das durch die Zweige hindurch ein aus den Wolken stammendes, sepiafarbenes Licht herbeizurufen schien.« Bolaño setzt Phantastisches so selten ein, wie die meisten Menschen sich schlagen: nicht, wenn es sich anbietet, nur dann, wenn es sein muss. Die zu vielen Batterien zählen dazu, die nicht aus einer Taschenlampe herausfallen können, übersteuern sie doch den Schock, des Nachts hinter sich die bewaffnete Geliebte zu entdecken. Aber auch der unauffindbare Ort Z, dessen Nachbarstädte Y und X sind, macht klar, dass das kein Heimatkrimi ist und es nicht um Lokalpolitik geht. »Im restlichen Spanien waren bereits andere Skandale ans Licht gekommen, und die Welt zog unbeirrbar ihre Bahn durch die Leere«, resümiert Remo Morán.

Roberto Bolaños Debütroman erschien jüngst als »Die Eisbahn« erstmals in deutscher Sprache. Bahnen zieht es sich besser mit Wissen darum.