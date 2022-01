Fakten ausgeblendet

Michael Kappeler/dpa Bundeswehr-Soldaten und kurdische Peschmerga in Erbil (September 2016)

Der Einsatz der Bundeswehr im Irak sei gewünscht, fabulierte der ehemalige Berliner Bürgermeister und jetzt weltweite Demokratieförderer Michael Müller in der Bundestagsdebatte vom Freitag um die Verlängerung des Irak-Mandats. Dabei berief er sich nicht nur auf »die UN«, sondern auch auf die irakische Regierung.

Bereits da wird das Eis allerdings reichlich brüchig. Nicht nur gibt es das genannte UN-Mandat gar nicht. Auch ist zwar die irakische Regierung des proamerikanischen Premiers Mustafa Al-Kadhimi auch nach den Parlamentswahlen vom Oktober geschäftsführend im Amt. Wie bald es im Zweistromland eine neue Regierung geben wird, die solch schwerwiegende Entscheidungen wie den Verbleib ausländischer Truppen im Land entgegen dem ausdrücklichen und einstimmigen Willen des irakischen Parlaments zu treffen legitimiert ist, steht allerdings in den Sternen. Relevante Teile der Abgeordneten und der Gesellschaft erkennen das Wahlergebnis, dem zufolge die proiranischen Kräfte erheblich geschwächt worden sind, nicht an. Enorme innerschiitische Spannungen lassen die baldige Bildung einer neuen Regierung höchst unwahrscheinlich erscheinen. Das Ansinnen des schiitischen Geistlichen Muqtada Al-Sadr, eine Mehrheitsregierung unter Ausschluss relevanter politischer Kräfte zu bilden, birgt erhebliches Konfliktpotential, das auch die Gefahr eines innerirakischen Krieges nicht ausschließt.

Auch »Erfolge« im Kampf gegen den IS, eine der Begründungen für das fortgesetzte Mandat, wurden in der Bundestagsdebatte fleißig bemüht. Aber außer der Abgeordneten Zaklin Nastic (Die Linke) fühlte sich kein einziger der Redner bemüßigt, auf die US-Besatzung und deren Zerschlagung politischer und gesellschaftlicher Strukturen im Irak als Entstehungsgehilfen des Terrorismus hinzuweisen. Nastic, die ihre Rede mit einem Verweis auf die einen Tag zuvor abgehaltene, von der Linksfraktion beantragte Debatte zu 20 Jahren Folterknast Guantanamo begann, verwies darauf, dass dort begangene schwerste Menschenrechtsverletzungen und Rechtsbrüche genau wie der Irak-Krieg Teil des imperialistischen »Kriegs gegen den Terror« waren und sind.

Die Frage der Linken, ob denn in fast 20 Jahren gar nichts gelernt wurde, geht nicht zuletzt an die Grünen, die über zwei Jahrzehnte nach ihrem Tabubruch der deutschen Kriegsbeteiligung im Jugoslawien-Krieg ganz offensichtlich nicht Bilanz ziehen. Im Gegenteil: Ausgerechnet Jürgen Trittin »legitimierte« das Umfallen seiner Fraktion, die in der Opposition das Irak-Mandat noch unter Verweis nicht nur auf dessen Völkerrechtswidrigkeit, sondern auch wegen des irakischen Parlamentsbeschlusses abgelehnt hatte, in einer Kurzintervention. »Scheinargumente«, konterte der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und Unionspolitiker Norbert Röttgen. Der Wille der irakischen Volksvertreter spielte freilich weder bei ihm noch in der Argumentation Trittins irgendeine Rolle.