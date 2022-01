»Supermärkten muss Wegwerfen verboten werden«

Frank May/dpa Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll (Frankfurt am Main, 4.6.2008)

Die Gruppe »Aufstand der letzten Generation« fordert ein »Essen-retten-Gesetz« und blockierte deshalb seit Montag mehrfach Straßen in Berlin. Sie wollen weitermachen, bis die Regierung Ihre Forderung erfüllt, ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung zu formulieren und eine nachhaltige Landwirtschaft bis 2030 umzusetzen. Weshalb wählen Sie diese Protestform?

Wir nennen uns »Aufstand der letzten Generation«, weil wir die letzte Generation sind, die die Klimakrise noch in den Griff bekommen kann. Als wir im November 2021 mit Olaf Scholz bei der Friedrich-Ebert-Stiftung das Gespräch dazu gesucht hatten, mussten wir feststellen, dass ihm nicht bewusst ist, auf welchem katastrophalen Weg wir sind. Offenbar nimmt er die wissenschaftlich erwiesene Realität und Ernsthaftigkeit der Situation nicht wahr, dass Milliarden Menschen als Folge der Klimakrise vor Erhitzung, Hungersnöten und Krieg auf der Flucht sein werden. Damals forderten wir ihn auf, die Landwirtschaft dringend zu verändern, da deren schlechter Zustand mehr als zwölf Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht. Eine umgehende Umstrukturierung hin zu regenerativer und ökologischer Landwirtschaft ist nötig, um Böden nicht weiter auszubeuten und auszulaugen. Der »Bürgerrat Klima« hat im Sommer 2021 Maßnahmen zum Umgang mit dem drohenden ökologischen Kollaps beschlossen. Unverantwortlich ist es, wenn wir pro Jahr 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln wegschmeißen, während zugleich 1,6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik auf Lebensmittelspenden angewiesen sind.

Bei einer Blockade haben einige Aktive mit Sekundenkleber ihre Hände auf der Straße fixiert, damit die Polizei sie nicht schnell räumen kann. Wie reagierte die Polizei?

Die Proteste werden entschlossener, und mehr Menschen werden sich uns anschließen. Die Polizei hatte veranlasst, einige der Protestierenden mit den am Asphalt festgeklebten Händen mit einem Skalpell davon loszulösen. Es kam zu Verletzungen, Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wir werden aber weiterhin stören, bis unsere Forderungen erfüllt sind.

Was muss ein von Ihnen gefordertes »Essen-retten-Gesetz« enthalten?

Es gibt bereits einen Gesetzentwurf gegen Lebensmittelverschwendung nach dem Vorbild Frankreichs. Es kann nicht sein, dass es in Deutschland strafbar ist, wenn Menschen vor Supermärkten und Discountern Lebensmittel aus Containern retten. Es kann nicht sein, dass ganze Paletten mit Obst und Gemüse an die Erzeuger zurückgehen, etwa weil ihre Form und Größe nicht den Vermarktungsnormen entspricht, während zugleich Menschen Hunger haben. Eine Reform der Produktanforderungen muss stattfinden. Es muss ein Verbot zum Wegwerfen von Lebensmitteln für Supermärkte geben; noch genießbare Produkte müssen verarbeitet oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte. Wir fordern, dass das zeitnah und konsequent geschieht.

Welche Reaktionen gab es anlässlich Ihrer Aktionen vor Discountern und Supermärkten?

Ich selber war Anfang 2022 bei einer Aktion dabei, bei der Lebensmittel bei »Gorillas« aus den Containern gerettet werden sollten. Dabei kamen wir mit einer Filialleiterin ins Gespräch, die behauptete, dort würden Lebensmittel, die noch gut sind, an Foodsharing gegeben. Aus unserer Sicht Greenwashing: Sie schmeißen viel weg.

Der Handelsverband erklärte am Montag, gegen Lebensmittelverschwendung etwa mit »ausgebauten Spenden an Tafeln« angehen zu wollen. Auf seiner Internetseite verwies er auf »Kampagnen für nicht normgerechtes Obst und Gemüse«. Stellt Sie das zufrieden?

Wir finden es gut, wenn Läden auf den Druck reagieren, der von der Straße kommt. Aber das reicht nicht. Sie sind nur kleine Rädchen im Räderwerk eines Systems, das insgesamt falsch läuft. Die Regierung muss es grundsätzlich regeln und ein Gesetz auf den Weg bringen, das das Wegwerfen von Lebensmitteln verbietet.