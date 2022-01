Nudeln statt Tarifvertrag

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa »Echte Wertschätzung«: Lieferando-Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen vom Marktführer

»Riders unite – together we fight!« schallte es am Freitag mittag vor der Zentrale des Lieferdienstriesen Lieferando in Berlin-Kreuzberg. Die Rider genannten Beschäftigten des Marktführers hatten zum Auftakt von Tarifverhandlungen gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zum Protest aufgerufen. Die Forderung: Ein tariflich geregelter Stundenlohn von 15 Euro, ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen, Jahressonderzahlungen und eine Abschaffung des vom Unternehmen angewandten Bonussystems. »Was wir fordern, ist eigentlich für andere Jobs völlig normal, sagte Rodrigo Guimaraes, Betriebsratsvorsitzender bei Lieferando in Nürnberg, am Rande der Kundgebung zu junge Welt. Allein in Berlin arbeiteten Tausende Beschäftigte »in diesen ungeregelten Arbeitsverhältnissen«, sagte Olaf Klenke, Landesbezirkssekretär der NGG-Ost.

Gerade in Pandemiezeiten boomte die Lieferdienstbranche. Lieferando kann sich zweifelsohne zu den Krisengewinnern zählen. Der zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehörende Lieferdienst beschäftigt bundesweit mittlerweile rund 10.000 Menschen. Nach Angaben des Mutterkonzerns steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 auf 284 Millionen Euro, was 76 Prozent mehr sind als im Vorjahreszeitraum. So konnte Lieferando seinen Gewinn von 58 auf 94 Millionen Euro steigern. Dennoch seien Beschäftigte noch immer nicht flächendeckend mit Arbeitsmitteln versorgt worden, kritisierte Klenke. Die anwesende Berliner Arbeitssenatorin Katja Kipping (Die Linke) sagte vor den Ridern, auch wenn sie in ihrer Funktion »mit beiden Seiten« spreche, sei sie bei Forderungen nach höheren Löhnen nicht »unparteiisch«.

Die Fahrerinnen und Fahrer sind kampferprobt. Zwei Lieferando-Beschäftigte aus Frankfurt am Main hatten bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ziehen müssen, das Lieferando im November in die Pflicht nahm, den Ridern ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein geeignetes Smartphone zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitsverträge von Lieferando böten »alles, was der arbeitsrechtliche Folterkoffer hergibt«, bemerkte Christoph Schink, NGG-Referatsleiter Gastgewerbe am Rande der Kundgebung zu jW. Das von Lieferando eingesetzte Bonussystem, »bei dem man die Fahrer gegen die Zeit und fürs eigene Portemonaie radeln lässt«, erfülle sich nicht und sei im Straßenverkehr zusätzlich auch noch gefährlich.

Der Fahrer Leo, Mitglied des Wahlvorstands für einen künftigen Betriebsrat bei Lieferando in Berlin und Mitglied der Tarifkommission, wünscht sich »echte Wertschätzung« von Lieferando. Auch wenn das Management mit Geschenken zur Weihnachtszeit so tue, »als würde es uns wertschätzen«, lasse sich keine wirkliche Verbesserung feststellen. Lieber als Geschenke zu Weihnachten – im vergangenen Jahr erhielten die Rider vom Unternehmen eine Packung Nudeln in Form des Lieferando-Logos – wäre den Beschäftigten ein Weihnachtsgeld, unterstrich der Fahrer. »Darum brauchen wir einen Tarifvertrag«.