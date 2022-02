Hetze geht nach hinten los

Leonhard Simon/imago images Ganserer bei ihrer Bewerbungsrede für Platz 13 auf der Bundestagsliste der bayerischen Grünen (Augsburg, 17.4.2021)

Nach Angriffen der bei manchen immer noch als feministisch geltenden Zeitschrift Emma auf die transgeschlechtliche Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen) gehen immer mehr Politikerinnen und Politiker sowie Verbände und Organisationen auf Distanz zu der sich seit Jahren auf stramm rechtem Kurs befindlichen Postille.

Perfide Strategie

Das von der einstigen Frauenrechtlerin Alice Schwarzer herausgegebene Magazin hatte in einem Mitte dieses Monats erschienenen Beitrag zum Schlag gegen Ganserer ausgeholt, die in den Augen der selbsternannten Feministinnen »physisch und rechtlich ein Mann« sei. Besonders perfide ist die von der Emma betriebene Strategie, Ganserer verächtlich zu machen, indem diese mehrfach im Text den von Ganserer abgelegten männlichen Vornamen nennt und die Bundestagsabgeordnete als »er/sie« bezeichnet. Außerdem trage die Politikerin »Frauenkleider«.

Die Emma fällt nicht zum ersten Mal durch Attacken auf transgeschlechtliche Menschen auf. Zugrunde liegt dem Artikel »Die Quotenfrau« zwar der Widerspruch der Initiative »Geschlecht zählt« beim Wahlprüfungsausschuss, naheliegend ist aber, dass die Zeitschrift das Buch »Transsexualität. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? – Eine Streitschrift« promoten will, das unter anderem von Schwarzer herausgegeben wird und im März erscheinen soll. Die Initiative wirft Ganserer vor, »ohne dass er dafür die personenstandsrechtliche Änderung seines Geschlechtseintrags vornehmen musste«, über einen Frauenquotenplatz der Grünen-Liste im vergangenen September in den Bundestag eingezogen zu sein. Diese Änderung wäre jedoch für die Abgeordnete nach derzeitiger Rechtslage gemäß des sogenannten Transsexuellengesetzes »ein unzulässiger Eingriff«, wie sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag sagte. Denn »damit der Staat mich als die Frau akzeptiert, die ich bin«, müsste sie »einen Antrag bei Gericht stellen, einen Translebenslauf vorlegen sowie zwei psychologische Gutachten – und intimste Fragen« über sich ergehen lassen. Nach RND-Angaben hieß es in bezug auf den Widerspruch, der Bundestag fühle sich nicht zuständig und habe die Initiative an den Bundeswahlleiter verwiesen.

Unterdessen ebben die Solidaritätserklärungen mit Ganserer seit Tagen nicht ab. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) verurteilte die Berichterstattung der Emma in einer vorigen Freitag veröffentlichten Stellungnahme explizit als »trans*feindlichen Angriff«. Die »mediale Attacke« offenbare die »menschenverachtende Haltung« von Schwarzers Emma als »erprobtem Sprachrohr trans*feindlicher Feministinnen«. Der umgehende Applaus verschiedener AfD-Politiker komme der Zeitschrift »offensichtlich gelegen«, mutmaßte der LSVD.

Klare Distanzierung

»Ein feministisches Magazin, das Transfrauen und nicht das Patriarchat bekämpft, ist nicht feministisch«, urteilte auch die Grüne Jugend auf Twitter. Die nordrhein-westfälische FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech monierte vergangene Woche ebenfalls dort: »Dieser verkrampfte Feminismus hat mich bei der Emma schon immer geärgert. Jetzt will sie ernsthaft Regeln anlegen, wann eine Frau ›so richtig‹ eine Frau ist. Dabei hilft ein reißerischer Artikel inklusive Deadnaming, und was die Mobbingschublade sonst so zu bieten hat.«

Solidarität erfuhr Ganserer erwartungsgemäß auch von weiteren Bundestagsabgeordneten aus ihrer Partei. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann erklärte bei Twitter: »Wir unterstützen und bestärken Tessa Ganserer in ihrer Haltung, selbstbestimmt zu leben«. Auch ihre Fraktionskollegin Lamya Kaddor wies die Attacke der Emma entschieden zurück. »Transfeindlichkeit ist kein Feminismus!« schrieb sie vor einer Woche bei Twitter. Dabei würden »die aktuellen Ereignisse«, so resümierte der LSVD, »ein erstes Licht auf die ideologischen Grabenkämpfe« werfen, »die in der Auseinandersetzung um ein Selbstbestimmungsgesetz«, wie es von der Ampelregierung im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, zu erwarten sind.