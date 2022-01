Alles verloren

Eldson Chagara/Reuters

Im Osten Afrikas sind durch schwere Unwetter zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Ein Tropensturm hat in Mosambik nach Behördenangaben mindestens elf Menschen das Leben gekostet und mehr als 100 weitere verletzt, aus dem Nachbarstaat Malawi (Bild) wurden vier Todesopfer gemeldet. Nach heftigen Regenfällen in Uganda starben neun Menschen, wie Irene Nakasiita, eine Sprecherin des Roten Kreuzes, dpa am Mittwoch sagte. Am schwersten war der Inselstaat Madagaskar betroffen, wo nach Angaben der dortigen Behörden vom Dienstag 39 Menschen durch das Unwetter starben und fast 65.000 weitere obdachlos wurden. Seit vergangener Woche ist die Region von heftigen Niederschlägen betroffen. Mehr als 100 Menschen starben bei Überflutungen in Südafrika und Lesotho. Experten zufolge sind die Stürme stärker geworden, da sich die Gewässer aufgrund des Klimawandels erwärmt haben. (dpa/AFP/Reuters/jW)