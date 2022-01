Weiter Flaute für deutsche Luftfahrt

Berlin. In der deutschen Luftfahrt herrscht wegen der Pandemie weiter Flaute. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die globale Nachfrage um 58 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau von 2019 zurückblieb, hat in den ersten Monaten dieses Jahres die neue Coronavariante Omikron zu weiteren Flugstreichungen geführt, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Donnerstag berichtete. Kurzfristig wurde für Januar und Februar im Verkehr von und nach Deutschland die eigentlich geplante Sitzkapazität noch einmal um mehr als ein Drittel reduziert. (dpa/jW)