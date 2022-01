Kay Nietfeld/dpa Will zügig Impfpflicht ab 18 für Herbstsaison: SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch im Plenum

Die sogenannte Orientierungsdebatte im Bundestag zur Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus bot zwar jede Menge Gründe dafür und dagegen, viele Bedenken und Einwände, viel Sowohl-als-auch. Doch eine stringente, durchweg überzeugende Argumentation hatte keiner der 44 Rednerinnen und Redner in der bis Mittwoch abend andauernden Aussprache zu bieten. Der anfangs geäußerte Wunsch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), das Publikum erwarte »in dieser angespannten Zeit von uns vor allem Orientierung«, konnte nicht wirklich erfüllt werden.

Der Debatte lag kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde. Bislang zeichnen sich drei Optionen für fraktionsübergreifende Gruppenanträge ab: eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, eine Impfpflicht ab 50 Jahren und der Verzicht auf eine Impfpflicht. Der Caritasverband warf der Politik am Donnerstag »Etikettenschwindel« vor. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vertretene Impfpflicht ab 18 Jahren sei gerade kein allgemeiner Ansatz, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Entweder solle sich die Politik an der Impfstoffzulassung ab fünf Jahren orientieren oder an der am meisten gefährdeten Gruppe ab 50 Jahren. »Mir fällt kein Argument ein, das für 18 spricht«, sagte Welskop-Deffaa.

In vielen Fraktionen werden unterschiedliche Positionen vertreten. In der Ampelkoalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sind es vor allem die Liberalen, bei denen die Skepsis groß ist. So bekannte sich Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) am Mittwoch im Plenum zwar zum Impfen, lehnte eine Impfpflicht aber ab. Eine Mehrheit dürfe nicht für die Minderheit festlegen, »was man als vernünftig anzusehen hat, und was man nach Mehrheitsmeinung tun muss, um solidarisch zu sein«. Sein Parteikollege Bundesjustizminister Marco Buschmann hielt sich zurück, offenbar mit Blick auf die Skeptiker in seiner Fraktion. »Ich traue mir da heute keine abschließende Meinung zu«, bekannte er und sprach sich dafür aus, vor einer Entscheidung über eine Impfpflicht alle milderen Alternativen zu prüfen.

Gesundheitsminister Lauterbach verblieb in der Rolle des Mahnenden und plädierte für deren Einführung – so bald wie möglich, weil die Umsetzung mindestens fünf bis sechs Monate dauere. Beschließe man die Pflicht jetzt, sei man im Herbst gerüstet, so Lauterbach. »Wenn wir das Problem vor uns wegschieben, dann wird das Problem in voller Stärke zurückkommen.« Schützenhilfe für ihn kam von der stellvertretenden SPD-Fraktionschefin Dagmar Schmidt. Sie plädierte für die Impfpflicht für alle ab 18 Jahren. Sie sei »ein milderes Mittel als die Gefährdung der Gesundheit durch Durchseuchung und auch als weitere Einschränkungen, die vor allem Kinder und Jugendliche, aber viele andere mehr treffen mit harten Folgen«.

Die Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther argumentierte ähnlich: »Impfen ist der Weg aus der Pandemie.« Die Unionsabgeordneten hielten sich mit einer eigenen Positionierung zurück und kritisierten vor allem, dass die Ampelregierung keinen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Die Fraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) sprach von »Arbeitsverweigerung«.

Aus der Fraktion Die Linke kam neben Zustimmung auch scharfe Ablehnung einer Impfpflicht. Gregor Gysi warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft und bezeichnete eine Umsetzung der Pflicht als nicht praktikabel. Bußgelder oder gar Haftstrafen für Ungeimpfte lehnte Gysi ab. Auch der Linke-Abgeordnete Matthias W. Birkwald wandte sich gegen eine Impfpflicht, die er als »autoritäre Illusion« bezeichnete. Er selbst habe sich drittimpfen lassen, obwohl sein Vater einen Tag nach dessen Impfung gestorben sei. Auch wenn sein Tod offiziell keinen Zusammenhang mit der Impfung gehabt habe, fühle es sich immer noch »völlig anders an«, so Birkwald. Die Linke-Abgeordnete Kathrin Vogler plädierte dagegen für die Impfpflicht und bezeichnete eine Durchseuchungsstrategie als unethisch. »Ohne Solidarität werden wir den Weg aus der Pandemie nicht finden«, so Vogler.