Bereitschaft zu Neueinstellungen sinkt

München. Mitten in der aktuellen Coronawelle hat die Bereitschaft der deutschen Unternehmen zu Neueinstellungen laut Umfrage abgenommen. Insbesondere im Gastgewerbe und bei den Veranstaltern planten die Unternehmen eher Entlassungen als Einstellungen, so das Ergebnis einer Ifo-Umfrage, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die von dem Münchner Institut ermittelten Werte auf dem sogenannten Beschäftigungsbarometer sanken von 102,9 Punkten im Dezember auf 102,4 Punkte im Januar. Die Dienstleister hätten insgesamt ihre Personalplanungen nochmals merklich nach unten korrigiert, teilte das Ifo mit. (AFP/jW)