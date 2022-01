Schwere Zeiten

Sven Simon/imago images Schlechte Aussichten: Die IG Metall hat im vergangenen Jahr 2,1 Prozent ihrer Mitglieder verloren

Kurzarbeit und massenhaftes Homeoffice, Stellenabbau und Produktionsverlagerungen, Bandstillstände durch stockende Lieferketten und technologische Umbrüche – Deutschlands Industrie und damit auch die IG Metall haben es derzeit nicht leicht. Das drückt sich auch in den Mitgliederzahlen aus, die der Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Hofmann am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz seiner Organisation in Frankfurt am Main präsentierte. 2,1 Prozent ihrer Mitglieder hat Europas größte Industriegewerkschaft 2021 verloren. Zum Jahreswechsel zählte sie noch etwa 2,17 Millionen Mitglieder. Zusammen mit den noch größeren Verlusten im vorangegangenen, ersten Pandemiejahr bedeutet dies eine erhebliche Schwächung der IG Metall, die sich zudem mit großen Herausforderungen konfrontiert sieht.

»Trotz widriger Umstände« habe die IG Metall auch in der Pandemie »wichtige Tariferfolge« errungen, sagte Hofmann – womit er allerdings nicht dauerhaft wirksame Lohnerhöhungen gemeint haben kann. Denn diese sind in den letzten Tarifabschlüssen ausgeblieben, was etliche Unternehmen nicht davon abhielt, Tausende Arbeitsplätze und ganze Standorte zur Disposition zu stellen. In Kombination mit der hohen Inflation sorgte die Lohnzurückhaltung dafür, dass den Metallern real deutlich weniger zum Leben bleibt. Hofmann wollte dies dennoch nicht als Fehler sehen. »Es war nie Politik der IG Metall, zu glauben, mit zurückhaltender Lohnpolitik könne Beschäftigung geschaffen werden«, betonte er auf jW-Nachfrage. Nehme man das Vorpandemiejahr 2018 zum Ausgangspunkt, sei es der IG Metall durchaus gelungen, die Reallöhne zu halten und die Kaufkraft der Beschäftigten zu erhöhen.

Für 2022 sieht der oberste Metaller denn auch keinen Nachholbedarf aus der Vergangenheit. Gleichwohl berichtete er von der klaren Erwartung der Gewerkschaftsbasis, die Reallöhne wieder zu erhöhen. Dieses Ziel werde bei der im Herbst anstehenden Metall-Tarifrunde im Mittelpunkt stehen. »Wer einen wirtschaftlichen Aufschwung will, braucht dafür auch steigende Entgelte. Und wer Fachkräfte halten und gewinnen will, springt zu kurz, wenn er nur auf die kurzfristigen Renditen schaut«, sagte Hofmann an die Adresse der Unternehmen. Dass diese umdenken müssten, zeige sich an den aktuellen Lieferproblemen von Halbleitern und anderen Vorprodukten, die in der hiesigen Industrie immer wieder zu Bandstillständen führen. »Die Auftragsbücher sind voll, können aber nicht abgearbeitet werden«, stellte der IG-Metall-Chef fest. »Darum müssen wir Abhängigkeiten von fragilen Lieferketten reduzieren und wieder mehr Wertschöpfung nach Europa und Deutschland verlagern. ›Hauptsache billig‹ ist langfristig eben doch keine erfolgversprechende Strategie.«

Mit der »dunklen Triade aus Abbauen, Schließen, Verlagern werden wir die Transformation in Deutschland nicht meistern«, so Hofmann weiter. Der klimagerechte Umbau der Industrie müsse »ökologisch, sozial und demokratisch« vonstatten gehen. Die Zweite IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner ergänzte, dabei müssten die Betriebsräte eine zentrale Rolle spielten – wofür sie allerdings ein wenig ökologisches Bild wählte: »Ohne Betriebsrätinnen und Betriebsräte wäre die deutsche Wirtschaft wie ein Auto ohne Treibstoff.«

Hier kommt der E-Autobauer Tesla mit seiner neuen Brandenburger »Gigafactory« ins Spiel. Das Unternehmen selbst hat eine Betriebsratswahl initiiert, obwohl bislang erst ein kleiner Teil der künftig über 10.000 Beschäftigten an Bord ist. IG-Metall-Vize Benner äußerte deutliche Kritik an diesem Vorgehen. Auf den Betriebsratslisten fänden sich aktuell vor allem Menschen, die eher dem Management als der Belegschaft zuzuordnen seien. Ziel müsse die Wahl eines für alle Belegschaftsteile repräsentativen Betriebsrats sein – auch der Produktionsarbeiter, von denen noch keiner da ist.

Ob sich die IG Metall in diesem prestigeträchtigen Duell mit Tesla-Chef Elon Musk durchsetzt, könnte weitreichende Auswirkungen auf die künftige Mitbestimmungskultur in Deutschland haben. Und auch für Benner selbst, die im Vorstand für Betriebspolitik zuständig ist, könnte der Ausgang des Konflikts eine Rolle spielen. Den DGB-Vorsitz hatte sie zuletzt ausgeschlagen. Offenbar spekuliert die 53jährige darauf, beim Gewerkschaftstag 2023 als erste Frau an die IG-Metall-Spitze gewählt zu werden. Den Macho Musk in die Knie gezwungen zu haben wäre dafür sicher nicht schädlich.