Schreibtischnazis am Werk

Fabian Bimmer/REUTERS Relativierung des Faschismus: Demonstranten am 19. Dezember 2021 in Hamburg

Seit knapp zwei Jahren ist der intellektuelle Teil der extremen Rechten publizistisch mit der Coronakrise befasst: Wirklich gut sieht er dabei nicht aus. Mit der Gesundheitskrise schienen Ausnahmezustand und starker Staat – seit Carl Schmitt Zentralbegriffe dieses Teils der Rechten – auf der Tagesordnung zu stehen. Allein, aus Sicht der Schreibtischnazis ist der Staat in den falschen Händen und demzufolge der Ausnahmezustand einer der Gegenseite. Ähnlich schnell wie die AfD hat man in diesem Milieu zu Beginn der Pandemie seine Positionen gewechselt, um heute fest auf dem Boden prinzipieller Ablehnung der Coronamaßnahmen zu stehen und sie als Verschwörung »globalistischer Eliten« gegen Volk und Nation zu begreifen. Aber auch in der rechten medialen Blase rumort es. Die Widersprüche z. B. zwischen der Wochenzeitung Junge Freiheit (JF) und der Sezession im Netz (SIN) stehen für grundlegende Differenzen in der strategischen Ausrichtung und weisen über das Pandemiethema hinaus.

Für Teile der sogenannten intellektuellen Rechten ist die Coronakrise vor allem ein möglicher Baustein auf dem Weg zu einem Systemumbau von rechts. Insofern stand von Anfang an nicht die Frage nach gesundheitlichen Gefährdungen, sondern nach der Nutzbarkeit der Krise im Mittelpunkt. Auf den Seiten der SIN wurde in der ersten Coronawelle zwischen März und September 2020 über verschiedene Möglichkeiten der Nutzbarkeit der Pandemie für die eigene Politik geschrieben. Vorherrschend war hier zunächst die Sicht, dass das Virus die Zustimmung zu einer ungebremsten Globalisierung brechen und zu einer Stärkung des »Partikularistisch-Nationalen« führen werde. Aus diesem Grund wurden nationale staatliche Maßnahmen zunächst begrüßt, die autochthone Bevölkerung als diszipliniert und regelkonform gelobt und die Migranten als angebliche Regelbrecher und Krankheitsverbreiter diffamiert.

Martin Sellner, Autor bei der SIN und Chef der»Identitären Bewegung Österreich«, schrieb am 14. April 2020: »Während die Krisengesetze vom indigenen und assimilierten Teil der Bevölkerung fast ohne Murren befolgt werden, kriselt es in den Parallelgesellschaften bereits.« Wenige Wochen später machte man dann eine 180-Grad-Kehre und behauptete das genaue Gegenteil. Jetzt wurde das Virus nicht länger als Chance zur Renationalisierung begriffen, sondern als Verschwörung globaler Eliten verstanden, mit der das »Volk« gefügig gemacht werden sollte. Insofern war jetzt nicht mehr Regelbefolgung »ohne Murren« gefragt, sondern das, was gestern den Migranten zugeschrieben wurde: Regelbruch und Verweigerung aller Maßnahmen. Bei Sellner hieß es am 4. August 2020: »Die bunte Masse der Protestierenden waren primär Deutsche ohne Migrationshintergrund.«

Mehr als ein Jahr später und vor dem Hintergrund einer beachtlichen Protestwelle auf der Straße hat dieser Teil der schreibenden extremen Rechten seine Position gefestigt, deutet staatliche Coronapolitik als »globalistische Biopolitik« gegen das »Volk« und die Bereitschaft zur Impfung als einen »Akt der Unterwerfung und Zustimmung.« War die Pandemie im Frühjahr 2020 für SIN-Autor Martin Lichtmesz noch »der Ausnahmezustand einer außergewöhnlichen Gefährdung, der zwangsläufig dazu führt, dass der Staat bis zu einem gewissen Grad illiberal handeln muss«, so findet sich diese Position heute bei Karlheinz Weißmann in der JF, der dafür aber von seinen ehemaligen Mitstreitern als Verräter und Systemling denunziert wird. Weißmann spricht sich mit Blick auf »Volksgesundheit« und starken Staat für die Impfpflicht aus und stellt sich in die Tradition konservativer Staatsrechtler wie Ernst Forsthoff.

Zwar macht sich auch die JF zum Sprachrohr der Maßnahmenkritik, wie sie von der AfD geäußert wird. Aber die strategische Ausrichtung ist hier generell eine andere, zielt weniger auf den eruptiven Systembruch von rechts, als auf eine konservative Achsenverschiebung im Rahmen der Gegebenheiten. Deshalb ist man hier sehr viel weniger als im jungkonservativen Umfeld bereit, konservative Grundüberzeugungen preiszugeben.