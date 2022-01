Nachschlag: Mensch, Benalla

Christophe Morin / imago images / IP3press Kultstatus: Demonstrant mit Benalla-Maske am 1. Mai 2019 in Paris

Alexandre Benalla hat auch wirklich keine Geduld. Der damalige Bodyguard des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hatte am 1. Mai 2018 auf seiten der Polizei auf Demonstrierende in Paris eingeschlagen, ausgestattet mit Polizeihelm und -armbinde. Nach Bekanntwerden musste er seinen Posten räumen. Dabei hätte Benalla nur eine dreiwöchige Schulung machen müssen, wenn er denn gewollt hätte. So lange dauert nämlich die Grundausbildung der französischen Bereitschaftspolizei CRS. Erst dann dürfen »Republikbeschützer« ohne Konsequenzen auf Menschen eindreschen. Arte zeigt den Alltag der zukünftigen Einsatzkräfte, die, nach ihrer Motivation gefragt, »Bezahlung« und »Ich wusste nicht, was ich machen will« antworten. Demonstrierende werden konsequent »Feinde« genannt, kritische Nachfragen werden mit »Warum bist du nicht bei der Wohlfahrt?« gekontert. Viel Kopfschütteln, aber man lernt auch Wichtiges, wie etwa eine Reihe von Demoslogans. Der Klassiker: »Tout le monde déteste la police!« (es)