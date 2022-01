ZUMA Press/imago/Montage jW

Warum nicht sparen?

Zu jW vom 21.1.: »Richtig einheizen«

Endlich mal ein Themenaufsatz zur Energieversorgung der Zukunft, wie ich ihn mir schon lange gewünscht hatte! Die Chemikerin Sandra Lust beschreibt mit der nötigen Kompetenz und gut verständlich, was es mit der Farbskala beim Wasserstoff, mit Methan, mit Kohlenstoffspeicherung, mit Strom aus Wind und Sonne, mit Wärmepumpen auf sich hat. Hervorragend! Das Gasnetz samt großer Gasspeicher ist vorhanden, man könnte also bei Flaute und fehlender Sonne genügend Energie in Form von Wasserstoff zur Überbrückung speichern. Aber Wasserstoff ist ein ungewöhnliches, sehr leichtes Gas. Ohne riesige Investitionen in das Gasnetz (…) wird man das Erdgas nie zu 100 Prozent durch Wasserstoff ersetzen können. Die Anlagenbauer unserer Industrie wittern hier völlig zu Recht ein großes Geschäft, der Verein des Deutschen Gas- und Wasserfachs schiebt kräftig an. Die Gewinnung von Wasserstoff mit Strom ist wegen der Elektrolyseanlagen schon sehr teuer, die Umrüstung des Gasnetzes macht ihn nochmals teurer. Bis Ende 2021, also vor der Energiepreisexplosion, kostete die Kilowattstunde Erdgas nur ein Fünftel bis ein Sechstel der Kilowattstunde Strom. Kochen mit Gas war sehr preisgünstig und hat einen deutlich kleineren CO2-Rucksack als die Kilowattstunde Strom beim heutigen Strommix. Mit »grünem« Wasserstoff wird man zwar fast CO2-frei, aber die Kosten dürften sich zuungunsten des Wasserstoffs umkehren. Es ist also naheliegend, eigentlich zwingend, den erneuerbaren Strom direkt über Wärmepumpen für die zukünftige Gebäudeheizung im gesamten Bestand des Landes einzusetzen. Wasserstoff sollte nur noch als Rohstoff für die chemische Industrie (…) verwendet werden. (…) Alle Prognosen sagen einen stark steigenden Strombedarf voraus, als sei das eine Art Naturgesetz, so auch Sandra Lust. Warum kein Gedanke zum Energie- und Stromsparen? (…) Brauchen wir wirklich die vielen Stromfresser im Haushalt, müssen wir in den zukünftigen E-Autos genausoviel sinnlos umherkurven wie bisher? Die Welt steht vor dem Zivilisationskollaps aufgrund des selbst verursachten Klimawandels, ist aber nicht bereit, die energiefressenden Luxustätigkeiten einzuschränken. Nicht mal auf Kriege will man verzichten. Ich zitiere Götz Eisenberg aus der jW: »Sie wollen, was sie wollen sollen. Nicht einmal der drohende ökonomische Kollaps veranlasst sie, ihre Lebensweise in Frage zu stellen.«

Dr. rer. nat. Emmo Frey, Dachau

Billige Rache

Zu jW vom 17.1.: »Titelverteidiger des Tages: Novak Djokovic«

Novak Djokovic wird von Australien für zweierlei bestraft: Erstens hat er sich klar gegen den Lithiumabbau durch den britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto in Serbien ausgesprochen. Die Proteste haben bekanntlich mittlerweile zum Entzug der Lizenz für Rio Tinto durch die serbische Regierung geführt. Rio Tintos Handlanger in der australischen Regierung üben billige Rache. Zweitens aber wird Djokovics Ehrlichkeit geahndet: Alle Leistungssportler seiner Klasse haben selbstverständlich spezialisierte Ärzte zur Seite, die für maximales Ausreizen von Dopingbestimmungen und ähnlichem sorgen sollen. Es wäre für ihn kein Problem gewesen, sich eine manipulierte Impfbescheinigung gegen Covid-19 ausstellen zu lassen (…). Aber Ehrlichkeit wird vom Zeitgeist nicht geschätzt. Denn »was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist«.

Witold Fischer, Jena

Nachdenken

Zu jW vom 5.1.: »Gegen ›Diktatur‹ und Presse«

Wie gut geht es Euch eigentlich – noch? Habt Ihr keine anderen Sorgen? Hört doch bitte mit diesem »Spaziergangs«-Unsinn auf! Was habt Ihr denn für Menschenrechtsbeschneidungen? Die wahren Reglementierungen bekommt Ihr doch erst, wenn Ihr in der Intensiven liegt und gedreht und gewendet werden müsst wie die Goldbroiler. Dann könnt Ihr über Beschneidung von Menschenrechten nachdenken – im Koma. Bitte schaut mal aus Euren »Nestern« heraus. Es gibt doch weiß Gott andere Sorgen für Bürger und Gesellschaft! Zum Beispiel über diese Menschen, die Euch dann dort intensiv betreuen. Die würden auch gerne auf die Straße gehen – für mehr Lohn und Achtung. Geht beispielsweise für ein endlich einheitliches Schulsystem auf die Straße, damit eine Bildung für alle möglich ist. Für Lüftungen und Internet. Was wir hier haben an Schulsystemen, ist Mittelalter und wird immer schlimmer. Bildung, das ist ein Menschenrecht! Geht gegen Steuerverschwendung, Betrug und Missbrauch auf die Straße. Minister werden trotz gravierender Steuerdelikte immer weiter hochgelobt bis in die EU und in Wirtschaftspositionen, manipulieren dann als Lobbyisten, sogar aus dem Ausland ein ehemaliger Bundeskanzler. Bin gespannt, wie der sich weiter verhält, wenn es zum Krieg kommt. Schon mal darüber nachgedacht, oder hat sich gerade alles so schön eingeschaukelt nach 77 Jahren? Wieder Lust auf eine Neuaufteilung der Welt? Unser jetziger Kanzler und unsere Außenministerin sind uneins über diesen Sachverhalt. Glotzt doch bitte mal über Eure Kreisgrenzen hinaus! Es steht ein Krieg vor der Tür! (…) Keuchhusten, Pocken und Masern etc. wurden durch einen Piks oder einen Schluck ausgemerzt. Fahrt Ihr aber zum Tattoo oder in den Urlaub, dann muss in den Körper rein, was geht (…). Glyphosat geht auch immer noch rein. Macht doch dazu mal eine Demo. (…) Denkt einfach mal nach!

Volker Herold, Berlin

Legaler Mord

Zu jW vom 25.1.: »Etappensieg für Assange«

Wir lernen, und das seit nunmehr mindestens zwei Jahrzehnten, siehe Guantanamo: Man kann Menschen auch ohne rechtsstaatliches Verfahren und ohne rechtskräftiges Urteil »freiheitlich-demokratisch« quälend langsam, aber sicher zu Tode foltern. Und das vor der gesamten, mehrheitlich schweigenden Weltöffentlichkeit (…). Menschenrechte? Verantwortung aus der (eigenen) Geschichte? Wen interessiert denn so etwas?

Reinhard Hopp, Berlin