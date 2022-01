Nichts von Relevanz

Maksim Levin/REUTERS Ukrainische Soldaten an der Demarkationslinie zu den Donbass-»Volksrepubliken« (25.1.2022)

Die vielleicht wichtigste Nachricht zum Treffen im Normandie-Format am Mittwoch machte bereits vorab die Runde: Die ukrainische Regierung hatte am Dienstag einen Gesetzentwurf in aller Form zurückgezogen, der deutlich gegen das Minsker Abkommen verstieß. Er sah Gerichtsverfahren gegen die Separatisten im Donbass anstelle der in Minsk klar vereinbarten Amnestie vor und verweigerte ihnen jegliche Teilnahme an Wahlen. Die Pläne für das Gesetz hatten Moskau im Herbst veranlasst, die Normandie-Gespräche platzen zu lassen. Berlin und Paris zuckten damals mit den Schultern. Jetzt, drei Monate sowie eine brandgefährliche Krise später, knickte Kiew ein. Was war geschehen? Der Kiewer Außenminister Dmitro Kuleba suchte im Gespräch mit dem US-Sender CNN Stärke zu demonstrieren: Die Ukraine sei kein Land, »das den Telefonhörer abnimmt, die Anweisungen einer Großmacht anhört und sie befolgt«. Dumm nur, dass der Gang der Dinge nahelegt, das sei eben doch der Fall.

Wie geht’s nun weiter? Klar scheint zu sein: Berlin wird alles daransetzen, die Normandie-Gespräche am Laufen zu halten. Nachdem Moskau sie im November hatte platzen lassen, um anschließend Verhandlungen mit Washington zu starten, war Deutschland im Ukraine-Konflikt plötzlich außen vor. Für den Staat, der sich als Vormacht in Europa begreift, war das ein schwerer Schlag. Die neue Bundesregierung musste rudern wie wild, um das Normandie-Format wieder in Gang zu bringen. Und Moskau, nicht mehr bereit, jahrelang zu nichts führende Verhandlungen mit Berlin, Paris und Kiew abzusitzen, macht Druck: Er erwarte ein »ergebnisreiches Gespräch«, teilte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, vor dem Normandie-Treffen mit. Die Initiative liegt derzeit, so scheint es, bei Russland, denn Berlin und Paris wären bei einem Scheitern der Gespräche wieder ganz außen vor.

Ohnehin: Bei den Normandie-Gesprächen geht es vor allem um den Krieg in der Ostukraine, also um einen regionalen Konflikt. Die großen Fragen, die sich um Moskaus Forderung nach Sicherheitsgarantien drehen, die also die außen- und militärpolitische Ordnung Europas betreffen – über sie verhandelt Russland seit Dezember mit den USA. Dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefonieren will, um ihm eine »Deeskalation« vorzuschlagen – das ist vor allem ein Versuch, das eigene Staatenkartell aus der zweiten wieder in die erste Verhandlungsliga zurückzubringen. Man mag bezweifeln, dass Macron das schafft: Russlands Außenminister Sergej Lawrow äußerte am Mittwoch in der Duma, er lehne eine Einbindung der EU und der OSZE in die Gespräche ab, denn das ziehe die Diskussion bloß immer weiter in die Länge. Womit Lawrow die zuletzt am stärksten auffallende Fähigkeit der Union der Dichter, Denker und Redner recht gut getroffen hat.