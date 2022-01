Lebensbedrohlich

epd/imago images Dem Bündnis Klinikrettung zufolge sind bereits 50 weitere Krankenhäuser von Schließung bedroht (Protest gegen den Kahlschlag am 7.4.2021 in Berlin)

Mutterhaus Trier-Ehrang in Rheinland-Pfalz – geschlossen am 12. Juli. Lungenfachklinik St. Blasien in Baden– geschlossen am 1. Oktober. Rehaklinik Seesen in Niedersachsen – geschlossen am 1. Januar und bis dahin unter anderem relevant für die Behandlung von Covid-19-Spätfolgen. Die Sprecherin des Bündnisses Klinikrettung, Laura Valentukeviciute, liest im Rahmen einer Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz zum gestrigen »Tag der Patienten« die Namen der neun Kliniken vor, die im vergangenen Jahr (bis zum 21. Dezember) geschlossen wurden. Dann die Namen der Krankenhäuser, die zum Teil geschlossen wurden. Es waren 22 an der Zahl, und erfahrungsgemäß leiten diese eine spätere komplette Schließung ein.

Für die Rettung zu spät

Davon, was es bedeutet, wenn ein wohnortnahes Krankenhaus dicht gemacht wird, können die Menschen aus Havelberg in Sachsen-Anhalt berichten. »Wir brauchen kein Corona. In Havelberg sterben die Menschen an der medizinischen Unterversorgung«, stand auf einem Banner, das Aktive des Vereins »Pro Krankenhaus Havelberg« dabei hatten. Im September 2020 wurde das Krankenhaus Havelberg von dem privaten Betreiber KMG nach dem jahrelangen Abbau von Ärzten, Schwestern und Stationen geschlossen. Von der Schließung sind 20.126 Einwohner der Einheitsgemeinde in Havelberg betroffen, wie Anke Görtz, Röntgenassistentin im Krankenhaus Havelberg und stellvertretende Vorsitzende des Vereins, auf der Kundgebung mitteilte. Die Infrastruktur ist unzureichend, in einigen Orten existiert der Busverkehr nur durch den schulbezogenen Fahrplan.

Es gebe zwar noch fünf Krankenhäuser in der Umgebung, die in 30 bis 40 Autominuten zu erreichen sind, erklärte Holger Schulz im Gespräch mit jW am Mittwoch. Im Notfall reicht das nicht aus. Der Vorsitzende von »Pro Krankenhaus Havelberg« beschrieb den Fall eines 73jährigen, der am 31. Dezember bei einem Besuch in Havelberg einen Herzinfarkt erlitt. Zwar gebe es für die Region Havelberg einen (!) Rettungswagen. Der war allerdings im Einsatz. Ein Krankenwagen aus Bad Wilsnack im benachbarten Land Brandenburg wurde von der Rettungsleitstelle angefordert. Dieser war in Havelberg aber nicht ortskundig. Als er eintraf, war bereits eine Stunde seit dem Infarkt vergangen und der Patient inzwischen schon nicht mehr ansprechbar. Nach 45 Minuten stellten die Sanitäter die Reanimationsbemühungen ein. Der Mann war verstorben. Das sei nur der dramatischste einer Reihe von Fällen gewesen, die allein einer Familie innerhalb weniger Wochen widerfuhren. Auch aus eigener Erfahrung kann Schulz bestätigen, dass aus Unfällen Notfälle werden, wenn sie nur mit Verzögerung versorgt werden können.

In Bayern stellte die Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern« am Mittwoch die klinische Unterversorgung im Freistaat in einer Pressekonferenz dar. Im Zeitraum 1991 bis 2019 seien 77 Krankenhäuser und 11.890 Krankenhausbetten abgebaut worden, erläuterte Klaus Emmerich, Klinikvorstand in Ruhestand am Mittwoch. 46 Prozent der bayerischen Krankenhäuser seien Fachkliniken. »Sie nehmen nicht an der klinischen Allgemeinversorgung und überwiegend auch nicht an der intensivmedizinischen Behandlung von Coronapatientinnen und -patienten teil.« 41 Prozent der bayerischen Krankenhäuser hätten keine gestufte Notfallversorgung nach den Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses. In 115 bayerischen Postleitzahlregionen erreichen die Einwohner kein Allgemeinkrankenhaus binnen 30 Fahrzeitminuten – obwohl es einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt. All das »kann bei eskalierenden Krankheitsverläufen lebensentscheidend sein«, so Emmerich.

Appell an Lauterbach

Mit der Kundgebung auf dem Alexanderplatz läutete das Bündnis Klinikrettung in Berlin den Endspurt für die Petition »Bundesweite Krankenhausschließungen jetzt stoppen« ein. Diese richtet sich an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der sie im Sommer 2021 selbst unterschrieben hatte, und endet am 21. Februar. Von der Bundesregierung fordert das Bündnis zunächst, die Schließungsförderung im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds dringend zu stoppen. In dem zweiten Paket, für 2019 bis 2024, seien zwei Milliarden Euro dafür vorgesehen, erklärte Valentukeviciute gegenüber jW am Mittwoch.