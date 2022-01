Kriselnde Regierungspartei

Pascal Rossignol/REUTERS Umfragen zufolge könnte Ministerpräsident Morawiecki bei den kommenden Wahlen seine Parlamentsmehrheit verlieren (Brüssel, 22.10.2021)

Nach den Plänen der Warschauer Politstrategen sollte 2022 das Jahr der Ruhe vor dem Sturm werden. Der nächste Wahltermin zum Parlament ist im Herbst 2023, und die Regierung glaubte, sie müsse nur Gelassenheit zeigen und der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, alles laufe gut. Aber kaum etwas läuft in diesen Wochen gut in Polen. Nicht einmal im Sinne der Herrschenden. Die fünfte Pandemiewelle schlägt auch hier zu und offenbart ähnliche Strukturprobleme des Gesundheitswesens wie in Deutschland: Mangel an Tests und medizinischem Personal und fehlende Disziplin, die verhängten Vorsichtsmaßnahmen mitzutragen.

Das wiederum hat politische Gründe: Auch in Polen sind Impfskeptiker und rechter Rand eng vernetzt, und die Regierungspartei PiS fürchtet um ihre Hegemonie in diesem Spektrum und lässt das Milieu daher in Ruhe. Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat sich darauf beschränkt, immer größere Mengen der Krankenhausbetten für eventuelle Covidpatienten freizuhalten, die dann im Rahmen des normalen Behandlungsbetriebes fehlen. Die offiziell gemeldeten Infektionszahlen sind zwar niedriger als in Deutschland, was aber vor allem daran liegt, dass weniger getestet wird. Dafür ist die Sterblichkeit zweimal höher – die Impfquote ist mit knapp über 50 Prozent eine der niedrigsten in der EU.

Zum Jahresbeginn wollte die Regierung von Mateusz Morawiecki ihre Popularität mit Hilfe einer Steuerreform namens »Polnische Ordnung« erhöhen, die dem Ansatz nach Gering- und Durchschnittsverdiener zu Lasten von Wohlhabenden und Gutverdienern entlasten sollte. Doch als die ersten Gehaltsabrechnungen bei den Menschen eintrudelten, stellte sich heraus, dass die Steuerprogression schon bei höchst mittelmäßig Entlohnten zuschlug, etwa den durchschnittlich mit umgerechnet etwa 700 Euro bezahlten Lehrerinnen (Männer gibt es in diesem Beruf in Polen kaum noch).

Einbußen um etwa zehn Prozent dokumentierten erboste Pädagoginnen in den sozialen Netzwerken, und die Regierung musste eilig »Korrekturen« ankündigen. Sie machen das polnische Steuerrecht zu einem Urwald von Ausnahmeregeln und zum Paradies für Steuerberater. Der Werbespot für eine Steuersoftware zeigte sehr treffend einen Buchhalter, der beim Anblick eines Wälzers mit der Aufschrift »Polnische Ordnung« einen Herzanfall erlitt. Die den Interessen der Geschäftswelt verbundene Zeitung Rzeczpospolita trommelt seit Wochen gegen den »Dilettantismus«, mit dem die Reform ausgearbeitet worden sei, und schrieb: »Es sollte eine ›polnische Ordnung‹ werden, es wurde ›polnische Wirtschaft‹«.

Vor diesem Hintergrund allgemeiner diffuser Missstimmung, die durch die auf acht Prozent gestiegene Inflation verstärkt wird, gibt es seit Anfang Januar eine Abhöraffäre ohne Beispiel im Polen der Nachwendezeit. Polnische Geheimdienste haben offenbar mit Hilfe einer Spionagesoftware seit 2017 systematisch Oppositionspolitiker und politische Kritiker ausgespäht. Das System namens »Pegasus« stammt aus Israel und wurde von seinen Entwicklern, ehemaligen Mitarbeitern der dortigen Nachrichtendienste, angeblich zur Bekämpfung von Terrorismus und Schwerstkriminalität geschaffen. Das polnische Justizministerium hat die Software an den Haushaltsvorschriften vorbei aus den Mitteln einer vom Ministerium kontrollierten Stiftung beschafft, die laut Satzung Kriminalitätsopfer betreuen soll. Einmal in ihrem Besitz, hackten die staatlichen Spitzel das Telefon des Oppositionspolitikers Krzysztof Brejza, der bei der Sejmwahl 2019 den Wahlkampf der liberalkonservativen »Bürgerplattform« leitete, und dazu noch gleich das seiner Frau.

Dazu kamen die Apparate des bei der Rechtsvertretung von PiS-Gegnern engagierten Anwalts Roman Giertych und der Warschauer Staatsanwältin Ewa Wrzosek, die nach den gesetzwidrig und dilettantisch organisierten Präsidentschaftsbriefwahlen von 2020 Ermittlungen wegen Untreue und Verschwendung öffentlicher Gelder aufgenommen hatte. Das Peinlichste war, dass die Verteidigungsstrategie der Regierung ein Argument nach dem anderen verschliss, ohne dass irgendeines wirkte. Das reichte vom Abstreiten zu Beginn über das Bagatellisieren in der Zwischenzeit und den Versuch, die Vorwürfe ins Lächerliche zu ziehen, bis hin zu der aktuellen Aussage von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, natürlich habe Polen dieses System, aber es sei »nur« in einigen hundert Fällen angewandt worden. Inzwischen hat die israelische Regierung Polen die Erlaubnis entzogen, die Lizenzen für das Programm zu verlängern.

Die Opposition will einen Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre berufen, und die Aussichten dafür stehen nicht schlecht. Denn eine eigene Mehrheit hat die PiS nicht mehr, und ihre politischen Unterstützer gehen allmählich von der Fahne bzw. müssen mit immer größeren Zugeständnissen bei der Stange gehalten werden. Die Option vorgezogener Neuwahlen steht trotzdem nicht im Raum, auch die Opposition fordert sie nicht. Zwar würde die PiS nach den aktuellen Umfragen ihre absolute Mandatsmehrheit verlieren, aber sie bliebe stärkste Kraft. Und ein Zusammengehen der Opposition, das den PiS-Gegnern die einzige Chance zur Regierungsbildung bieten würde, scheitert bisher an persönlichen Ambitionen und Animositäten der beteiligten Parteiführer.