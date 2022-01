Anti-Antifa in Connewitz

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Repressionserfahren: Polizistin während der Durchsuchungen am Mittwoch

Am frühen Mittwoch morgen hat die Polizei mehrere Hausdurchsuchungen im Leipziger Stadtteil Connewitz durchgeführt. Mehr als 100 Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen sperrten mehrere Straßen komplett ab, um vier Privatwohnungen und anhängende Räumlichkeiten zu durchsuchen. Die Razzien angeordnet hatten die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Oberstaatsanwaltschaft Dresden. Grund der Aktion waren der knapp gehaltenen gemeinsamen Pressemitteilung zufolge Ermittlungen wegen Strafvereitelung, Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Der Leipziger Staatsanwaltschaft geht es nach eigenen Angaben um die Verfolgung einer Brandstiftung an einem Baustellenfahrzeug im Jahre 2019 und einer Sachbeschädigung im vergangenen Jahr. In einem Fall liege ein Bekennerschreiben vor, in beiden Fällen wird von politisch motivierten Straftaten ausgegangen. Weder die Durchsuchungen noch die Ermittlungsverfahren der Leipziger Staatsanwaltschaft stünden in Zusammenhang mit dem derzeit in Dresden laufenden Prozess gegen die inhaftierte Antifaschistin Lina E. oder ihre Mitangeklagten. Auch mit der als »215er-Liste« bekannten öffentlichen Auflistung mutmaßlicher rechter Angreifer, die den Stadtteil vor rund sechs Jahren heimgesucht hatten, habe die Maßnahme nichts zu tun, erklärte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Mittwoch gegenüber jW. Über einen solchen angeblichen Zusammenhang wurde in verschiedenen Medien bereits kurz nach dem Beginn der Polizeiaktion berichtet. Der Polizeieinsatz dauerte bis zum Nachmittag an.

Etwas anders stellt sich die Situation bei den beiden Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung dar, die von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden angestrengt wurden. Die Beschuldigten sollen laut Medienberichten einer weiteren angeklagten Person geholfen haben, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Johann G. gilt im Konstrukt der Bundesanwaltschaft als zweite »Führungsperson« der angeblichen kriminellen Vereinigung, ist seit Juli 2020 auf der Flucht und zur Fahndung ausgeschrieben. Formal handelt es sich bei den Vorwürfen um ein anderes Verfahren. Inwieweit die Durchsuchungen am Mittwoch in Zusammenhang mit dem laufenden Prozess stehen oder Auswirkungen auf ihn haben könnten, wollte Staatsanwältin Sabine Wylegalla auf Nachfrage von jW nicht beantworten.

Es handelt sich also um eine Art »Sammeldurchsuchung«, die breiten Raum für Spekulationen lässt, weil zwei Staatsanwaltschaften involviert sind, die jeweils nur zu ihrem Ermittlungskomplex Auskünfte erteilen. Polizeiliche Razzien dagegen sind in Connewitz keine Seltenheit. Das kritisierte am Mittwoch zum wiederholten Male die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Die Linke). Die regelmäßigen Maßnahmen seien eine Form von Schikane und ein klarer Ausdruck von Repression gegen Aktivistinnen und Aktivisten.

Unterdessen läuft das Verfahren gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und tätlichen Angriffen auf Neonazis weiter. Bisher haben bereits 28 Verhandlungstage stattgefunden. Demnächst sollen stadtbekannte Neonazis aus Eisenach verhört werden. Sowohl die Verteidigung als auch das Solidaritätsbündnis Antifa Ost fordern, die Aktivitäten der Neonaziszene in Eisenach durch Gutachten zum Thema im Prozess zu berücksichtigen. Die westthüringische Stadt gilt als ein Hotspot der organisierten und gewalttätigen Neonaziszene, die sich seit Mitte der 1990er Jahre dort etabliert hat.