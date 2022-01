Rotlicht: Weltrechtsprinzip

Thomas Frey/dpa

Die deutsche Presse begrüßte das Urteil der Richter einhellig und mit großen Worten: Es sei »folgerichtig und gut«, »ein Glück«, »ein Meilenstein«, »historisch«. Am 13. Januar hatte das Oberlandesgericht in Koblenz den Angeklagten Anwar R. wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, wegen Tötungen und Folter, 27fachen Mordes und vieler weiterer Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zur Last gelegten Verbrechen hatte der syrische Staatsbürger Anwar R. allerdings nicht auf dem Territorium der Bundesrepublik begangen, sondern in den Jahren 2011 und 2012 als Vernehmungschef in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes in Damaskus. Warum also besitzt ein deutsches Gericht die Zuständigkeit für einen solchen Fall, bei dem Tatort, Täter und Opfer in keinem spezifischen Bezug zum deutschen Staat stehen? Selbst in den erwähnten Kommentaren wurde dem Vorgang »etwas Anmaßendes« bescheinigt, »in gewisser Weise willkürlich«.

Der juristische Grundsatz, der im vorliegenden Kasus zur Anwendung kam, heißt Weltrechtsprinzip. Danach ist das nationale Strafrecht auch auf Sachverhalte anwendbar, die in keinem direkten Zusammenhang zum Inland stehen, vorausgesetzt, die jeweilige Straftat richtet sich gegen international geschützte Rechtsgüter, insbesondere dann, wenn sie unmittelbar nach dem Völkerrecht strafbar ist. Solche Delikte, konkret sind das Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen, regelt in der Bundesrepublik das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), das am 30. Juni 2002 in Kraft trat. Mit ihm hat der deutsche Staat sein nationales Strafrecht an die Regelungen des Völkerstrafrechts, insbesondere an das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), angepasst. Der IStGH ist zwar ebenfalls für die genannten Delikte zuständig, allerdings nur, soweit davon jene Staaten betroffen sind, die das Römische Statut ratifiziert haben, oder aber der UN-Sicherheitsrat den IStGH dazu auffordert, tätig zu werden. Für den vorliegenden Fall Anwar R. gilt: Syrien ist kein Mitgliedstaat, und Russland hat gegen eine entsprechende Aufforderung sein Veto eingelegt.

Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch geht nun aber mit dem darin implementierten Weltrechtsprinzip weiter als das Römische Statut, das seine Vertragsstaaten lediglich verpflichtet, die jeweils eigenen Staatsbürger wegen der genannten Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen. Seine Einführung war eine dezidiert politische Entscheidung des deutschen Bundestags, und mit ihm galt das VStGB bei seiner Entstehung als das schärfste vergleichbare Gesetz weltweit.

Der Begriff Weltrechtsprinzip verrät, genauer besehen, ein Als-ob: Es tritt an die Stelle eines nicht existierenden, aber gleichwohl implizit erwünschten Weltrechts, das einen Weltstaat bzw. Weltsouverän voraussetzte, der allerdings eine Wahnidee bleiben muss. Staat existiert bloß in der Form abgegrenzter Souveränität, und das heißt: gegenüber anderen Staaten. Entweder es gibt Staaten, dann kann es keinen Staat über ihnen geben, oder es gibt keine Staaten, dann aber auch keinen Weltsouverän. Die zwingende Abwesenheit eines Weltrechts und die Anwendung des strafrechtlichen Universalitätsprinzips durch einen einzelnen Staat verweisen mithin auf einen hartnäckigen Widerspruch: So wie im Einzelfall, wie jetzt durch Urteilsspruch der Koblenzer Richter geschehen, schwere Verbrechen gesühnt werden und die Opfer Gerechtigkeit erfahren können, so sehr bleibt die ganze Angelegenheit den globalen Machtverhältnissen der Staaten untereinander und dem jeweiligen politischen Interesse desjenigen Staates unterworfen, der sich des Weltrechtsprinzips bedient. Als der Untersuchungsrichter Baltasar Garzón unter Berufung auf diesen Grundsatz dem Massenmörder Augusto Pinochet den Prozess vor einem spanischen Gericht machen wollte, verweigerte Großbritannien, wo sich der chilenische Exdiktator damals aufhielt, die Auslieferung. Als der deutsche Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck Anzeige gegen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wegen Kriegsverbrechen und schweren Menschenrechtsverletzungen im Irak beim Generalbundesanwalt erstattete, verweigerte der schlicht die Aufnahme von Ermittlungen.