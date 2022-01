Chaos in Berliner Kitas

Das Berliner Büro des Bundesverbands freier unabhängiger Träger von Kindertagesstätten teilte am Dienstag zur Coronapolitik der Landesregierung mit:

Verschobene Testpflicht aufgrund fehlender Tests, widersprüchliche Angaben zu Quarantäneregelungen für Kitakinder und eingeschränkter Regelbetrieb mit Eltern als Hilfserzieher*innen: Die aktuelle Situation wirkt chaotisch. Vom Senat, Bezirken, Gesundheitsämtern und Medien erfahren wir sehr unterschiedliche Verfahrensweisen zur Testung von Kitakindern, zum Umgang mit Infizierten und Kontaktpersonen oder möglichen Quarantänezeiten.

Der Deutsche Kitaverband fordert den Berliner Senat auf, in seiner Sitzung am Dienstag für klare Verhältnisse zu sorgen und Kitakindern endlich die so oft beschworene Priorität einzuräumen. Die Stadt- und Bezirksverwaltungen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich müssen einheitliche, in ganz Berlin geltende Regelungen formulieren. Wolfgang Freier, Landesvorsitzender Berlin: »Nach zwei Jahren Pandemie erwarten Kitaträger, Erzieher*innen und Eltern ein vorausschauendes und koordiniertes Vorgehen der Verwaltung und nicht ein kopfloses Hinterherrennen der Ereignisse. So sieht eine Priorisierung von Kindern und Bildung nicht aus.«

Die ursprünglich für den 24. Januar geplante Testpflicht für alle Berliner Kitakinder kann erst später umgesetzt werden, weil die dafür notwendigen Lollitests nicht rechtzeitig geliefert wurden. (…) Die Gesundheitsämter wollen wegen Überlastung die Kontaktnachverfolgung in Kitas komplett einstellen und gar keine Quarantäne für Kinder, jedoch in Einzelfällen durchaus für Erzieher*innen aussprechen. Statt dessen sollen bei einem Positivfall die Kinder täglich getestet werden. Die Senatsverwaltung befürwortet weiterhin Quarantäneanweisungen. Fraglich bleibt, ob sie ausreichend Tests für die Strategie der Gesundheitsämter vorhält. Die Ministerpräsidentenkonferenz sprach sich entgegen der Empfehlung der Bundesfamilienministerin dafür aus, Kinder und Erzieher*innen bei der weiteren Verwendung von PCR-Tests nicht zu priorisieren. Der Kitabereich ist offenbar nicht prioritär, für ihn sollen demnach nur noch Schnelltests gelten.

Um einen sicheren Kitabetrieb zu gewährleisten, müssen sich Kinder und Erzieher*innen aus den betroffenen Gruppen täglich testen. Ferner muss für die Kinder und Erzieher*innen der betroffenen Gruppen bei positivem Schnelltest weiterhin eine PCR-Testung ermöglicht werden. Aufgrund des immensen Personalmangels schickt die Senatsverwaltung die Berliner Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb – für wie lange ist nicht klar – und empfiehlt Eltern als Aushilfskräfte in den Kitas. Der eingeschränkte Regelbetrieb sichert zwar die weitere Kitabetreuung unter den jetzigen Bedingungen. Familienangehörige als Hilfskräfte einzusetzen, entbehrt jedoch jeder pädagogischen Grundlage und ist eine Verzweiflungstat in Zeiten des seit Jahren herrschenden Fachkräftemangels. Der Deutsche Kitaverband fordert ein weitreichendes Testen von Kindern und Beschäftigten, eine Erhöhung der Impfquote unter Erwachsenen und das priorisierte Ausschöpfen aller vorhandenen Pandemiemaßnahmen für Erwachsene.