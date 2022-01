Hasaka in Aufruhr

Baderkhan Ahmad/AP/dpa Ein Kämpfer der SDK sorgt am Montag an einem Checkpoint in Hasaka für Sicherheit

Die Gefechte zwischen den mehrheitlich kurdischen Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) und der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) im syrisch-kurdischen Hasaka sind auch am sechsten Tag in Folge fortgesetzt worden. Die SDK konnten am Dienstag laut der syrisch-kurdischen Nachrichtenagentur Anha jedoch mehrere Erfolge vermelden, darunter die Befreiung von neun Geiseln und die Festnahme von 250 IS-Kämpfern. Insgesamt seien damit 550 Dschihadisten festgenommen worden. Seit der IS am vergangenen Donnerstag zwei Autobomben in der Nähe des Sinaa-Gefängnisses gezündet hatte, um Häftlinge zu befreien, sind mindestens 180 Inhaftierte und Kämpfer sowie 27 Sicherheitskräfte gestorben.

Am Montag begannen die SDK mit der Erstürmung des Nordflügels des Gefängnisses, das die Dschihadisten unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Erschwert wird ihr Vorrücken vor allem dadurch, dass der IS weitere Geiseln genommen hat, darunter unzählige Kinder. In Sinaa sitzen 3.500 IS-Familien inklusive 850 Kindern, wie UNICEF am Montag bekanntgab. Auch in Hasaka selbst, vor allem in den Stadtteilen Geweran und Al-Suhor, bleibt die Lage nach dem Ausbruch Dutzender IS-Kämpfer besorgniserregend. Geflohene Dschihadisten haben mehrere Häuser gestürmt und Zivilisten ermordet und wollten die Stadt unter ihre Gewalt bringen. Die Menschen der Provinz, die dem IS-Terror jahrelang ausgesetzt waren und noch immer traumatisiert sind, verließen in Scharen ihre Wohnungen. Laut dem UN-Nothilfebüro OCHA sind bis zu 45.000 Menschen geflohen. Die US-geführte »Anti-IS-Koalition« unterstützte die SDK mit Luftangriffen bei ihrem Vorgehen gegen die Dschihadisten.

Zuletzt hatte der IS vor drei Jahren in Derik einen Angriff ähnlichen Ausmaßes durchgeführt. Das Kalifat gilt seit der Niederlage in Baghus im März 2019 als Geschichte, doch in den vergangenen Monaten wurden IS-Zellen wieder aktiver. Vor allem in der zutiefst konservativen Provinz Deir Al-Sor verüben Dschihadisten fast täglich Angriffe auf Checkpoints der SDK und treiben unter Gewaltandrohung sogar wieder Steuern ein, berichtete das Nachrichtenportal Al-Monitor am 6. Januar. Dabei warnen die lokalen Behörden schon seit längerem, dass der IS durch Perspektivlosigkeit und Wirtschaftskrise erneut erstarken könnte. SDK-Oberbefehlshaber Maslum Kobani sagte gegenüber Al-Monitor, die »ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen« würden sich auf den Kampf gegen den IS auswirken. »Es gibt viel zu viele erwerbslose Menschen. Die Armut ist weitverbreitet.« Nach UN-Angaben leiden knapp 60 Prozent der fast 21 Millionen Menschen in Syrien unter »Ernährungsunsicherheit«, und fast zwölf Millionen Menschen haben unter anderem aufgrund von Dürre keinen Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom.

Angesichts unzähliger Probleme würde die Selbstverwaltung der Demokratischen Föderation Nordsyriens die IS-Gefangenen gerne loswerden, die offensichtlich nicht nur ein Sicherheitsrisiko darstellen, sondern auch dringend benötigte Ressourcen verbrauchen. In 14 provisorischen Gefängnissen – viele dieser Einrichtungen waren zuvor Schulen oder Krankenhäuser – sind weiterhin etwa 12.000 IS-Mitglieder aus 54 Staaten gemeinsam mit ihren Familien inhaftiert. Al-Hol, das größte Camp, ist weniger ein Internierungslager als ein Minikalifat, in dem noch immer die menschenfeindliche Ideologie und die Gesetze des IS gelten. Westliche Staaten haben jedoch die Forderung, ihre Staatsbürger aufzunehmen, stets abgelehnt. Statt dessen brachten sie Ausbürgerungen von Kämpfern ins Spiel, um das Problem allein auf die Kurden abzuwälzen.

In den kommenden Tagen dürften die SDK zwar die Lage wieder allmählich unter ihre Kontrolle bringen, doch der Propagandaerfolg für den IS wird von Dauer sein. Die Selbstverwaltung der Demokratischen Föderation Nordsyriens zu schwächen würde mehreren Akteuren gelegen kommen, vor allem der Türkei. Der kurdische Politiker Salih Muslim erklärte am Sonnabend gegenüber der kurdischen Nachrichtenagentur ANF, dass allein das Ausmaß der Gefechte schon zeige, dass die Angriffe im Ausland geplant worden seien. Ankara habe dafür die nötige logistische Unterstützung geliefert. Auch die SDK machten in einer Erklärung vom Montag die Türkei verantwortlich, der sie vorwarfen, die Selbstverwaltung stürzen zu wollen.