Marode Hochschulen

Oliver Berg/dpa/lnw 60 Milliarden fehlen: Der Wissenschaftsrat empfiehlt gesteigertes Engagement bei der Modernisierung von Hochschulen

Wo man hinschaut: Investitions- und Sanierungsstau. Ob bei der Bahn, den Schulen, Krankenhäusern oder an Autobahnbrücken – überall nagt eine rigorose Verwahrlosungspolitik an der Bausubstanz. Zugesetzt hat das staatliche Kürzungsdiktat auch den Hochschulen. Auf sage und schreibe 60 Milliarden Euro schätzt der Wissenschaftsrat den Ertüchtigungsbedarf für Deutschlands höchste Bildungsanstalten. Es müssten nicht nur viele Gebäude auf ihre Instandsetzung warten, sondern es seien auch »zahlreiche Umbaumaßnahmen notwendig, um Flächen, Räume und Ausstattung des Campus zu modernisieren und an neuen Anforderungen auszurichten«, teilte das Expertengremium am Montag mit. Den Regierenden in Bund und Ländern empfiehlt es: »Angesichts der strategischen Bedeutung der Ressource Infrastruktur muss der Stellenwert des Hochschulbaus in der Wissenschaftspolitik gesteigert werden.«

Das ist diplomatisch formuliert, denn nötig wäre nichts weniger als eine 180-Grad-Wende. Heute studieren knapp über 2,9 Millionen Menschen unter den Platzbedingungen, wie sie vor 20 Jahren für eine Million weniger bestanden. Das Gedränge im Hörsaal mag entzücken, sofern mal wieder die Heizung streikt. Für ein gedeihliches Studium sind die Zustände im schlimmsten Sinne antiquiert. »Wenn wir unsere Hochschullandschaft für die Zukunft gestalten wollen und nicht nur Mängelverwaltung betreiben wollen, muss der Bund wieder und umfassend in die Förderung einsteigen«, mahnte Nicole Gohlke von der Bundestagsfraktion Die Linke in einer Mitteilung vom Montag. Tatsächlich hat sich Berlin komplett aus der Finanzierung zurückgezogen. Mit der Föderalismusreform von 2006 wurde die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau aus dem Grundgesetz gestrichen. 2019 schoss die Bundesregierung zum letzten Mal sogenannte Kompensationsmittel zu, seit zwei Jahren müssen die Länder die Aufgabe alleine stemmen.

Bei der Sparwut der Landesfürsten konnte das nicht gutgehen. »Weitere Verzögerungen bergen die Gefahr zusätzlicher und vermeidbarer Kosten, da teure Notmaßnahmen unumgänglich werden können und die Baupreise weiter steigen«, warnte der Wissenschaftsrat. Auch gelte es, darauf zu achten, »dass über eine nachhaltige, den Lebenszyklus von Immobilien berücksichtigende Finanzierung ein erneutes Anwachsen des Sanierungsstaus verhindert wird«. Aber woher das viele Geld dafür nehmen? Mit der 2018 beschlossenen Lockerung des bis dahin geltenden strikten Kooperationsverbots in Bildungsfragen verfügt der Bund eigentlich über einen wirksamen Hebel, auch in den Hochschulbau zu investieren. Es wäre deshalb zu prüfen, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern »noch besser ausgeschöpft werden können«, schlug der Beraterzirkel vor. Linke-Politikerin Gohlke geht noch weiter und forderte, das Kooperationsverbot »vollständig« zu kippen und eine »Gemeinschaftsaufgabe Bildung« in der Verfassung zu verankern.

Danach sieht es nicht aus. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien taucht das Thema Hochschulbau gar nicht erst auf, weshalb auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an die Regierung appellierte, sie möge die Länder »nicht im Regen stehenlassen«. In einem ersten Schritt solle diese noch 2022 »mindestens eine Milliarde Euro zusätzlich bereitstellen«, die die Bundesländer in selbiger Höhe aufstocken müssten, äußerte sich Verbandsvizechef Andreas Keller am Montag per Pressemitteilung. Die Unigebäude müssten entsprechend der gestiegenen Studierendenzahlen und unter Aspekten des Klimaschutzes »massiv ausgebaut« werden. Zudem müsse deren Infrastruktur »endlich auch für die digitale Welt fit gemacht werden«, ergänzte der GEW-Hochschulexperte.

Eine Passage des vom Wissenschaftsrat vorgelegten Positionspapiers lässt indes nichts Gutes erahnen. Unter Verweis auf die »USA und Ostasien« ist dort von »alternativen Finanzierungsformen« insbesondere durch Gewinnung privaten Kapitals die Rede. Bürogebäude und weitere Gebäudetypen, die in anderen Bereichen mittels öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) finanziert worden seien, »finden sich auch auf dem Hochschulcampus«. Daneben erscheine eine »Kreditfinanzierung von Baumaßnahmen und eine Refinanzierung über die nutzende Einrichtung in Zeiten niedriger Zinsen naheliegend«. Banken, Versicherern und Hedgefonds winkt hier der ganz große Gewinn. Was der Staat in Jahrzehnten hat verkommen lassen, sollen sie vielleicht schon bald hochprofitabel wiederherrichten dürfen.