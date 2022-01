Gegen Zensur

Boris Roessler/dpa Mit Öcalan und Che Guevara: Kopfschmuck einer Kurdin beim Newrozfest (Frankfurt am Main, 18.3.2017)

Vor drei Jahren hatte das Bundesinnenministerium den Mezopotamien-Verlag und die Musikproduktions- und Vertriebsfirma MIR Multimedia als angebliche Teilorganisationen der mit einem Betätigungsverbot belegten Arbeiterpartei Kurdistans PKK verboten. An diesem Mittwoch wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Klage der beiden betroffenen Unternehmen verhandelt.

Der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte das Verbot damit gerechtfertigt, dass der Geschäftsbetrieb der Medienhäuser »allein der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts der PKK dient.« Mit ihrem »wirtschaftlichen Ertrag« seien die Aktionsmöglichkeiten der Partei »nachhaltig gestärkt worden«, hieß es in der Verbotsbegründung. Dass sich mit dem Verlegen von Büchern und CDs so hoher Gewinn erwirtschaften lässt, um damit auch noch den Befreiungskampf zu finanzieren, glaubt inzwischen nicht einmal mehr das Bundesinnenministerium. Denn beide Unternehmen wirtschafteten defizitär. So hat das Ministerium für das Leipziger Verfahren seine Argumentation kurzerhand umgedreht und sieht den Buch- und Musikverlag jetzt am finanziellen Tropf der PKK hängen.

Dünne Beweislage

Die Beweislage dafür erscheint nach Kenntnis des Berliner Rechtsanwalts Peer Stolle, der die beiden Unternehmen vertritt, dürftig: Ein Zettel mit einer Tabelle soll eine Abrechnung gegenüber dem europäischen Finanzbüro der PKK darstellen. Zudem seien die Verlage von Personen in Brüssel erwähnt worden, die als europäische Führungskader der PKK eingestuft werden. Weisungen der Arbeiterpartei gegenüber den Verlagen seien allerdings keine bekannt.

Bei einer Großrazzia in den Verlagsräumen im nordrhein-westfälischen Neuss hatte die Polizei am 12. Februar 2019 die gesamten Verlagsbestände von rund 50.000 Werken beschlagnahmt. Neben politischen und geschichtlichen Abhandlungen umfasste das Angebot des Mezopotamien-Verlages auch Romane, Biographien, Kinder-, Sprach- und Wörterbücher. Dazu kamen Übersetzungen der Weltliteratur in kurdischer und türkischer Sprache. Ebenfalls beschlagnahmt wurden ein Tonstudio samt Instrumenten sowie das weltweit größte Archiv kurdischer Musik, das nun im Keller des Bundesamtes für Verfassungsschutz lagert. Das Archiv enthält viele Dengbej-Aufnahmen. Dieser traditionelle Sprechgesang stellt eine wichtige Quelle der historischen Überlieferung in der seit einem Jahrhundert unter Zwangsassimilation leidenden kurdischen Gesellschaft dar.

Zwar verlegte der Mezopotamien-Verlag auch Verteidigungsschriften des in der Türkei inhaftierten PKK-Vordenkers Abdullah Öcalan, die Erinnerungen der vor neun Jahren von einem türkischen Geheimagenten in Paris ermordeten Mitbegründerin der kurdischen Frauenbewegung, Sakine Cansiz, sowie Tagebücher von Guerillakämpfern. Doch kein einziges dieser Bücher und keine CD landeten während der gesamten Jahre des Bestehens der Verlage wegen eines möglichen Verstoßes gegen das PKK-Verbot auf dem Index oder wurde überhaupt rechtlich beanstandet. Als »vollkommen unverhältnismäßig« bezeichnete Anwalt Stolle daher das Verbot eines gesamten Verlags- und Musikvertriebes. »Das Vereinsverbot greift nicht nur in die Rechte unserer Mandantinnen ein. Es bringt eine große Einschüchterung Kulturschaffender mit sich und kriminalisiert eine Minderheit und ihre Sprache und Musik«, erklärte Stolle am Montag gegenüber junge Welt. »Der Verlust für die kurdische Kultur ist immens.«

Solidarität

Anlässlich des Prozesstermins vor dem Bundesverwaltungsgericht haben sich mehr als 100 Kultur- und Medienschaffende, Verlage und Buchhandlungen, darunter auch die junge Welt, in Form einer gemeinsamen Erklärung mit den verbotenen Verlagen solidarisiert. »Einem Buchverlag und einem Musikvertrieb terroristisches Handeln anzudichten, bedeutet einen harschen Eingriff in die demokratischen Grundrechte der Kunst-, Meinungs-, Presse- und Publikationsfreiheit«, heißt es darin. Während des Prozesses wollen kurdische Autoren, Verleger und Musiker sich an einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude beteiligen.