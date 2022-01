Kiew wiegelt ab

Stringer/SNA/imago images Das Kriegsgeschrei der Verbündeten könnte die ukrainische Wirtschaft weiter destabilisieren: Botschaft der USA in Kiew (24.1.2022)

Teilen der ukrainischen Führung wird die wachsende Hysterie über einen angeblich bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine offenbar langsam zuviel. So veröffentlichte das offizielle »Zentrum für Verteidigungsstudien« auf der Webseite Ukrainska Prawda eine Studie, wonach »ein großangelegter Angriff auf die ganze oder Teile der Ukraine in den bevorstehenden Wochen unwahrscheinlich« sei. Dazu seien die an der Grenze konzentrierten russischen Truppen nicht zahlreich genug, und es fehlten Munitionsvorräte ebenso wie rückwärtige Dienste, etwa Feldlazarette. Ebenso seien keine russischen Bemühungen erkennbar, etwa durch eine Mobilisierung von Reservisten das Militärpotential zu erhöhen. Letztere Aussage ist interessant, weil sie seit Wochen zirkulierenden und von US-Geheimdiensten inspirierten Darstellungen angelsächsischer Medien entgegensteht, wonach in Russland eine geheime Mobilisierung von Reservisten im Gang sei. Zurückhaltend war auch die offizielle ukrainische Reaktion auf die Pläne der USA und Großbritanniens, die Familienangehörigen ihres Botschaftspersonals in Kiew zur Ausreise aufzurufen. Diese Aufforderung halte die Ukraine für »verfrüht und einen Ausdruck übertriebener Vorsicht«, zitierte die Süddeutsche Zeitung vom Dienstag einen Sprecher des Kiewer Außenministeriums.

Im Unterschied dazu behauptete der britische Premierminister Boris Johnson, Russland plane »einen Blitzkrieg in der Ukraine«, so am Dienstag ebenfalls die Ukrainska Prawda. Britische Medien zitierten Johnsons Äußerungen etwas zurückhaltender: Es »liege auf der Hand«, dass die russischen Truppen einen »Blitzangriff« auf Kiew starten könnten. Ein russischer Angriff auf die Ukraine würde aber ein »schmerzliches und blutiges Geschäft« werden. Dass es ihm im Kern um Propaganda ging, machte der Premier deutlich mit dem Nachsatz, er wolle, dass die Bevölkerung Russlands erkenne, dass ein russischer Angriff »ein zweites Tschetschenien« bedeuten könnte. Nach Umfragen in Russland befürchtet die dortige Bevölkerung zwar mehrheitlich einen Krieg um die Ukraine, macht aber überwiegend die NATO für einen solchen verantwortlich.

Die EU-Staaten planen einstweilen keine Evakuierung ihres Botschaftspersonals aus Kiew. Dies wurde am Rande einer Beratung der EU-Außenminister am Montag abend in Brüssel deutlich. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte davor, die Lage zu »dramatisieren«. Das Staatenbündnis beschloss aber, weitere Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sowie Zuschüsse im Umfang von 120 Millionen Euro an die Ukraine freizugeben. Ziel sei, »den ukrainischen Staat und seine Widerstandsfähigkeit zu stärken«, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Außerdem wollen etliche EU-Staaten zusätzliche Flugzeuge oder Kriegsschiffe näher an die russischen Grenzen heranführen. So werde die Bundesluftwaffe sich ab dem 22. Februar an der Kontrolle des bulgarischen Luftraums beteiligen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs besteht darin, dass die Panik über einen angeblich bevorstehenden russischen Angriff inzwischen die ukrainische Wirtschaft destabilisiert. Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Montag nochmals mit einer Ansprache versucht, seine Landsleute zu beruhigen und sie vom Abheben ihrer Bankguthaben und von Panikkäufen in den Supermärkten abzubringen. Die »russische Bedrohung« bestehe seit 2014 und habe sich nicht qualitativ verändert, so Selenskij.