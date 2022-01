Ulrich Gehner/teamwork/imago images »Schon nach einem Blick auf diesen Planeten würde jeder außerirdische Besucher sagen: Ich will den Manager sehen« – William S. Burroughs

Sollten Sie zufällig eine sympathische Death-Metal- oder Punkband sein und sich im Coronaloch arg langweilen, dann könnten Sie zum Zeitvertreib folgende Aktion des Bayerischen Rundfunks aufmischen: Der sucht beim »BR Schlager-Traum« den »Schlagernachwuchsstar 2022«. Zu gewinnen gibt es eine eigene Single und einen Auftritt mit Howard Carpendale, DJ Ötzi und Beatrice Egli im schönen Deggendorf. Von Prostituierten und Koks steht leider nichts im Aufruf, aber: »Du wirst das ganze Jahr im Programm von BR Schlager zu hören sein!« Einfach etwas Passendes überwerfen, hart eindieseln, ein totes Huhn um den Hals hängen, irgendeine bekannte Nummer vortragen, Handykamera draufhalten und bis 13. März an schlagertraum@br.de mailen. Bitte mit Kopie an die Redaktion der jungen Welt, der von uns gekürte Förderpreisträger erhält ein Ross-Antony-Album und ein Jahr Auftrittsverbot mit Urkunde.

Stadtsender mit Livekonzert vor Publikum: Das Freie Radio für Stuttgart 99.2 hat für Samstag einen Abend mit verwehter nordischer Tanzmusik angekündigt. In der Reihe »Radioschauen« im Foyer des Senders wird die finnische Formation Uusikuu ab 19 Uhr Jazz, Foxtrott, Tango, Humppa und Walzer aus den 1930er bis 1960er Jahren spielen. Anmeldung unter freies-radio.de.

Sonst? Viele spannende Sendungen in den kommenden sieben Tagen: Vor 30 Jahren sind 29.000 Gummienten vor China von Bord eines Schiffes ins Meer gespült worden. Seitdem schwimmen sie durch die Ozeane, machen die Strömungen sichtbar und werden deshalb zur Erforschung des Klimawandels genutzt, berichtet Lutz Reidt im »Zeitfragen-Feature: Odyssee der Quietscheenten« (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Auf Tonband aufgenommene Vögel vom Polarkreis sind die Solisten beim »Concerto for Birds and Orchestra« von Einojuhani Rautavaara, das das Orchestre Philharmonique de Radio France 2019 aufgeführt hat. Zu hören im »Konzert« auf MDR Kultur, eingerahmt vom 2. Klavierkonzert von Chopin und Strawinskys »Feuervogel« (Radio France 2019, Fr., 20 Uhr, MDR Kultur). Zur selben Zeit erklingen im »Feature« auf Deutschlandfunk »Geschichten vom Alleinunterhalter«, die der Mietkeyboarder Karl auf Geburtstagen, Hochzeiten und Schützenfesten erlebt hat (Fr., 20.05 Uhr, DLF). Der ORF überträgt am Samstag abend »Live aus der Wiener Staatsoper – Benjamin Britten: Peter Grimes« unter der Leitung von Simone Young (19 Uhr, Ö 1). In »Geboren in Buczacz« rekonstruieren vier Überlebende aus demselben ostgalizischen Schtetel in einer »Langen Nacht über Zeugen der Schoah« ihre verschwundene Heimat, darunter der Literaturnobelpreisträger Samuel Agnon und der Publizist Simon Wiesenthal (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Gleich zwei Meister der Beat Generation geben sich am Sonntag abend auf SWR 2 geschlagen: zunächst William S. Burroughs mit der Hörspielfassung von »The Cat Inside« (SWR 2020, 18.20 Uhr). Später folgt in »Aus den Archiven« ein Porträt von Allen Ginsberg, »Der Untergang Amerikas« von Carl Weissner aus dem Jahr 1976 (23.03 Uhr). Dazwischen ginge noch ein Puschkin im »Hörspiel-Klassiker« nach seiner Komödie »Das Fräulein als Bauernmädchen« (HR 1952, So., 22 Uhr, HR 2). DLF Kultur erinnert »In Concert« an den kürzlich verstorbenen Chieftains-Gründer Paddy Moloney mit dem Auftritt der »Chieftains feat. Carlos Núñez« beim TFF Rudolstadt 2005 (Mo., 20.03 Uhr). Und NDR Kultur bringt ab Montag abend in zehn Teilen die »Briefe aus der Französischen Revolution«, die der Anarchokommunist und Münchner Räterepublikaner Gustav Landauer am Vorabend der Novemberrevolution kommentiert und herausgegeben hat (22 Uhr).