Bei vollem Bewusstsein

Gleb Garanich/REUTERS Region Lviv am 27. Juli 2021: Gemeinsames Manöver der USA, Polens, Litauens und der Ukraine

So werden Kriege gemacht. Mitten in der vom politisch-medialen Komplex der NATO- und EU-Staaten orchestrierten Hysterie über einen angeblich bevorstehenden Krieg Russlands gegen die Ukraine kündigen die USA und die Militärallianz an, dass sie ihre Truppen in Osteuropa aufstocken und Kiew mit noch mehr Waffen ausstatten wollen. Das ist mindestens eine Ermunterung für »Hitzköpfe« in der Ukraine. So hat es Putins Sprecher Dmitri Peskow richtig genannt. Die Gefahr eines Kiewer Überfalls auf den Donbass steigt erneut.

Das ist gewollt, besagen die NATO- und EU-Mitteilungen aus Brüssel. Von »Schlafwandlern«, die auf einmal im großen Krieg aufwachen, kann im Imperialismus keine Rede sein. Das war schon für 1914, für das Anzetteln des Ersten Weltkrieges, eine britisch-australische Fantasyerzählung, in der Kriegsmacher als Spuk auftreten. Wer aber ein Pulverfass bewusst vollstopft, ist auch für dessen Explosion verantwortlich. Es geht wie vor 108 Jahren, um einen anderen Buchtitel zu zitieren, auch heute um den »Griff nach der Weltmacht«.

Die USA finden sich mit ihrem Abstieg im globalen Kräfteverhältnis nicht ab – das ist der Kern der Angelegenheit. Die multipolare Welt, die Wladimir Putin 2007 in München vorhersagte, ist Realität. Damals schlug ihm aus dem Westen derselbe Geifer entgegen, mit dem die Vorbereitungen der in Kiew Regierenden auf einen »Blitzkrieg« gegen den Donbass ins Gegenteil, in eine russische Aggression, verkehrt werden. Im April und Mai 2021 wurde die ukrainische Armee schon einmal für einen Überfall zusammengezogen. Der wurde von den russischen Streitkräften offenbar mit Hilfe funkelektronischer Kampfmittel durchkreuzt. Die NATO macht sich mit der Aufrüstung Kiews, der Aufstockung eigener Truppen in der Nähe Russlands bewusst zur Geisel der dort Regierenden – ermuntert erneut den Schwanz, mit dem Hund zu wackeln.

In der Bundesrepublik dämmert es inzwischen einigen, was da gespielt wird. Die Kriegspresse, genauer: die absolute Mehrheit der Medien, befindet sich unheilbar im selbstverschuldeten Delirium. Die Bundesregierung hält sich weitgehend bedeckt oder an den Worthülsen von NATO und EU fest, nur einzelne Stimmen appellieren an Vernunft, Entspannung und Frieden. Kein Zufall, dass sich darunter Militärs befinden: Sie wissen, was die Waffen in ihren Händen bewirken können. Generalinspekteur a. D. Harald Kujat meinte noch am Sonntag, um die Krim oder die Ostukraine werde es keinen Krieg geben. Nach den NATO- und EU-Ankündigungen vom Montag könnte er sich getäuscht sehen.