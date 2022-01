NATO in Albanien

Hektor Pustina/AP/dpa »Defender Europe«: Bereits im vergangenen Jahr hat die NATO in Durres Krieg simuliert (1.5.2021)

Albanien wird für westliches Militär zu einem wichtigen Standort. Am vergangenen Donnerstag meldete die Wochenzeitung Tirana Times, dass in Kucova der erste Luftwaffenstützpunkt der NATO auf dem westlichen Balkan entstehen wird. Rund 51 Millionen US-Dollar (etwa 45 Millionen Euro) kostet der bis Ende 2023 dauernde Umbau des Flughafens nahe der zentralalbanischen Stadt. Bereits Anfang Januar hatten zudem die Vereinigten Staaten angekündigt, einen Stützpunkt in dem Adriastaat einzurichten, wie das in Stuttgart stationierte US-Spezialeinsatzkommando Europa (Soceur) bekanntgab. Von Albanien aus sollen Einsätze von Spezialeinheiten auf dem gesamten Balkan ausgeführt werden. Ähnliche Einrichtungen bestehen bereits in Estland und der Ukraine.

Der neue Stützpunkt in Albanien biete den US-Truppen mehr logistische Flexibilität in der Region, hieß es aus Stuttgart. »Die Möglichkeit, sich auf dem Balkan schnell zu bewegen und eng mit Verbündeten und Partnern zu trainieren, machte Albanien zum besten Standort«, so Soceur-Kommandeur David Tabor in einer Pressemitteilung vom 6. Januar. Wie viele US-Soldaten in Albanien eingesetzt werden, wurde indes offengelassen. Bereits jetzt sind Hunderte GIs im »Camp Bondsteel« im benachbarten Kosovo stationiert.

Der albanische Premierminister Edvin Rama nannte die US-Entscheidung eine »phantastische Nachricht«. In einer Videobotschaft bescheinigte er seinem Land eine »hohe Vertrauenswürdigkeit«. Tirana bemühte sich bereits seit 2018 um einen US-Stützpunkt. Das Balkanland ist seit 2009 Mitglied der westlichen Kriegsallianz NATO. Selbst verfügt es nur über rund 8.000 Soldaten, die in den vergangenen Jahren immer wieder bei den US-geführten Kriegen wie in Afghanistan oder dem Irak zum Einsatz kamen. Vor allem die geostrategisch wichtige Lage Albaniens und der bedingungslose Gehorsam Tiranas gegenüber Washington machen das Land für die USA bedeutsam. Noch im vergangenen Jahr war Albanien ein wichtiger Schauplatz des NATO-Manövers »Defender Europe 2021«. Dort wurden unter anderem das massenhafte Anlanden und der Transport von Kriegsgerät trainiert.

Das Soceur ist für die Planung und Umsetzung von Einsätzen in Europa in Abstimmung mit anderen NATO-Mitgliedern und verbündeten Armeen zuständig. Auf dem Balkan war die Truppe unter anderem im Kosovo-Krieg 1999 aktiv. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit gegen Russland und China. Beiden Ländern wird vom Westen unterstellt, ihren Einfluss auf dem Balkan auszubauen, was wiederum in Washington und Brüssel als Bedrohung der eigenen Interessen gewertet wird. Dies dient wiederum dazu, Manöver sowie die Ausdehnung der NATO in den Osten Europas und auf dem Balkan gegenüber der Öffentlichkeit zu begründen. So wurden zuletzt 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien in die Kriegsallianz aufgenommen. Außerdem bestehen enge militärische Kooperationen mit Bosnien und Herzegowina sowie Serbien, mit deren Streitkräften es immer wieder gemeinsame Übungen gibt.

Der Balkan ist für die NATO und die darin dominante USA wegen seiner Lage zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer sowie zwischen Europa und dem Nahen Osten geopolitisch von großer Bedeutung. Dies wird auch in den Diskussionen innerhalb des Kriegsbündnisses deutlich, das sich in diesem Jahr eine neue Strategie geben will. Darin soll die direkte Konfrontation mit China und Russland festgeschrieben werden. Als Grundlage dient dabei das Papier »NATO 2030«, in dem die Bedeutung des seit 2015 forcierten »360-Grad-Ansatzes« hervorgehoben wird. Dieser besagt, »Truppen in den Süden oder in den Osten zu schicken, wo immer sie benötigt werden«, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Anforderungen zusammenfasste. Mit dem neuen Stützpunkt in Albanien kommen die USA und die NATO diesem Ziel näher – und verschärfen die Kriegsgefahr nicht nur in der Balkanregion.