Berlin: Deutlich mehr Asylsuchende 2021

Berlin. Das Land Berlin hat 2021 rund doppelt so viele Geflüchtete aufgenommen wie im Jahr davor. Insgesamt waren es 12.949 Asylsuchende (2020: 6.518), wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Montag mitteilte. Diese Entwicklung sei in keiner der bundesweiten Prognosen vorhergesagt worden. Der Bedarf an Unterkünften ist dadurch erheblich gestiegen. Darüber hinaus sind 885 Menschen über Sonderaufnahmeprogramme nach Berlin gekommen, darunter 445 afghanische »Ortskräfte« deutscher Stellen. Die meisten Geflüchteten kamen aus der Republik Moldau, Georgien, Afghanistan, Syrien und Vietnam. Ende 2021 lebten nach den offiziellen Daten 21.146 Menschen in den 83 LAF-Unterkünften (2020: 18.756). Man sei dabei, mit einer Taskforce berlinweit Gebäude auf die Eignung als zusätzliche Unterkunft zu prüfen. (dpa/jW)