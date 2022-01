Tod auf Bestellung

Aleksander Kalka/ZUMA Wire/imago images Die Gewerkschaft geht von einem Zusammenhang der Arbeitsbedingungen und dem Tod des Kollegen aus (Protest der Amazon-Beschäftigten in Warschau am 26.11.2021)

Amazon eröffnete in März 2021 seine Webseite für den polnischen Markt. Aber die Mehrzahl der 28.000 Beschäftigten in den Lagern in Polen sortiert und verpackt die Waren unter enormem Druck für deutsche Kunden. Kurz vor der Frühschicht des 6. September ist der 49jährige Lagerarbeiter Dariusz Dziamski im Krankenzimmer des Amazon-Warehouse in Sady bei Poznan gestorben. Sein Tod löste Protest unter den Kollegen aus und führt bis heute in der polnischen Öffentlichkeit zu Diskussionen über die Arbeitsbedingungen bei dem globalen Onlinehändler.

Der Packer Gregory Grabowski (Name geändert) war mit Dziamski zur selben Schicht eingeteilt. In der Tageszeitung Glos Wielkopolski schilderte er im November die letzten Minuten seines Kollegen: »Der Mann, der über Atemprobleme klagte, ging aus eigener Kraft (…) zum Krankenzimmer. Dies war ein verwerflicher Fehler. Mit Kurzatmigkeit sollte er dort nicht laufen. Der Teamleiter ging neben ihm her, aber er half ihm nicht, nicht einmal als Stütze. (…) Sie behandelten den Mann wie Müll, wie typischen Abfall.« Wenig später war Dziamski tot. Am Tag zuvor klagte der Arbeiter über die schwere Arbeit, die er allein bewältigen musste, er hätte erst am Ende seiner zehneinhalbstündigen Schicht Hilfe beim Tragen schwerer Plastikboxen erhalten, so seine Witwe Beata Dziamska im Dezember in der Glos Wielkopolski. Hier schilderte sie auch die Leiden, die ihr Mann bei seinem ursprünglich vermuteten Herzinfarkt in der Lagerhalle empfunden haben musste: »Als ich ihn später im Leichenhaus sah, erkannte ich ihn nicht wieder, denn er hatte keinen Mund mehr. Er hatte vor Schmerz alles zusammengepresst.«

Die Gewerkschaftsaktivistin Magda Malinowska arbeitete in derselben Abteilung. Sie geht von einem Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und dem Tod aus. Die Kalorienverbrauchsmessung würde laut der staatlichen Arbeitsaufsicht im Lager den zulässigen Wert überschreiten. Einige Arbeiter hätten an bestimmten Stationen an einem Tag einen dreimal so hohen Kalorienverbrauch wie der Durchschnitt, so die Betriebsrätin und Gesundheitsinspektorin im Gespräch m jW am Sonntag.

»Wir denken, dass Amazon für die Situation verantwortlich ist, in der Arbeiter ihre Gesundheit verlieren und einige von ihnen auch ihr Leben verloren haben. Denn wenn man über längere Zeit so hart arbeitet, kann das auf Dauer wirklich den Körper schädigen. Dieses Mal ist Dariusz gestorben. Schon 2020 starb eine andere Kollegin in unserem Lagerhaus. Wir denken, dass diese Menschen leben könnten, wenn Amazon die Arbeitsbedingungen geändert hätte«, so die Gewerkschafsvertreterin der Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy »Inicjatywa Pracownicza« (Gesamtpolnische Gewerkschaft »Arbeiterinitiative«, OZZ IP). Malinowska wurde von Amazon im November mit der Begründung entlassen, dass sie Fotos oder Videos von dem Toten gemacht hätte. Die Gewerkschafterin wies diese Anschuldigung als »absurd« zurück und reichte Klage gegen die Kündigung ein.

Auf Anfrage der Fernsehsendung »Alarm!« des Senders TVP äußerte sich die polnische Amazon-Sprecherin Aleksandra Zarychta-Kuzalska im Oktober zu den Vorwürfen mit folgenden Worten: »Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, aber wir bemühen uns, jeden Tag besser zu werden. Wir sind stolz auf die Arbeitsbedingungen, Löhne und Sozialleistungen, die wir anbieten. Wir entwickeln und investieren in Technologie, um uns zum sichersten und besten Arbeitgeber der Welt zu machen.« Ein Fehlverhalten bei der medizinischen Versorgung des Arbeiters durch die Vorgesetzten hätte die Pressesprecherin nicht feststellen können.

Der zuständige Staatsanwalt Lukasz Wawrzyniak ermittelte zunächst auf Totschlag. Nach der Obduktion der Leiche gab er allerdings eine Herzkrankheit als Todesursache an und sprach Amazon frei, durch miserable Arbeitsbedingungen oder eine unterlassene Hilfeleistung des Teamleiters für den Tod des Mitarbeiters verantwortlich zu sein, so die polnische Presseagentur PAP. Mitte Dezember stellte er die Ermittlungen ein. Daraufhin rief die OZZ IP zu einer Pressekonferenz vor der Staatsanwaltschaft auf. Hier erklärte der Gewerkschaftssprecher Piotr Krzyzaniak laut PAP: »Der Tod von Dariusz Dziamski war kein Unfall (…). Die Staatsanwaltschaft hat diesen Umstand in diesem Verfahren überhaupt nicht berücksichtigt.« Zeugenaussagen der Witwe und Kollegen aus der entsprechenden Schicht seien nicht aufgenommen worden, so der Gewerkschafter. Jedoch prüfe der Staatsanwalt, wie aus einer Meldung der OZZ IP von letzter Woche hervorgeht, auf Grund einer Beschwerde der Ehefrau die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Onlineriesen.