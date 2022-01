Luftdicht verschweißt

Christophe Gateau/dpa Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (Berlin, 11.9.2021)

Gegenstand und Hypothese dieses Buches sind, nun ja, »mysteriös«. Nicht fair wäre es, Freya Kliers Schrift »Unter mysteriösen Umständen«, von der sich der Leser laut Klappentext nähere Auskunft über »das dunkelste Kapitel der DDR-Geschichte«, nämlich »die politischen Morde der Staatssicherheit«, erhoffen darf, mit dem Maßstab einer wissenschaftlichen Quellen- und Methodenkritik zu messen. Dann bliebe von den 300 Seiten nämlich nur ein Haufen Konfetti übrig. Man muss diese Sorte antikommunistischer Literatur als das nehmen, was sie ist: ein gegen Einwände und Kritik luftdicht verschweißtes Zitierkartell, in dem Behauptungen und Spekulationen für Tatsachen genommen werden und in dem die Frage, ob eine Aussage durch Quellenmaterial direkt oder indirekt gestützt wird oder auch nur für sich genommen einfachsten Kriterien der Plausibilität genügt, streng verboten ist.

Es wäre obendrein auch albern, wollte man sich bemühen, die Aussagen eines Buches zu falsifizieren, dessen Verfasserin versichert: »Dabei behaupte ich nicht, was ich juristisch ohnehin nicht beweisen könnte.« Streicht man das zur Verschleierung der eigentlichen Kalamität eingefügte Adjektiv »juristisch«, dann wird klar, warum Fachhistoriker, die noch einen Ruf zu verlieren haben, sich sogar in einer Umgebung, in der fast jeder Unsinn über die DDR verbreitet werden kann, davor hüten, das hier verhandelte Narrativ zu füttern.

Selbstverständlich behauptet Klier trotz der zitierten Einschränkung eine ganze Menge. »Etwa siebzig Menschen« hat sie ermittelt, »bei denen ich keinen natürlichen Tod vermute«. Sie schlägt vor, »auch diese Variante« – politische Morde durch den Akteur Staatssicherheit – »und deren Logik zu durchdenken«.

Die wesentliche Idee des Buches ist also die Annahme, das Ministerium für Staatssicherheit habe engmaschig überwachten Gegnern des Sozialismus bzw. der DDR nach dem Leben getrachtet. Warum das so gewesen sein soll, hält die Autorin nicht für begründungspflichtig. Eine anekdotische Erzählung von Vorfällen, Unfällen, Erkrankungen und Todesfällen, die Klier »seltsam« findet, soll die Behauptung belegen. Sie schildert gleich am Anfang einen Vorfall, den sie auf den 8. November 1987 datiert: Sie und ihr damaliger Ehemann Stephan Krawczyk waren im Auto auf dem Weg nach Stendal, als sich, so Klier, der Wagen plötzlich nicht mehr habe lenken lassen bzw. sie ihn nicht mehr habe lenken können. »Kurz vorm Aufprall« habe Krawczyk das Lenkrad herumgerissen.

2019 habe sich ein betagter, an Krebs erkrankter Mann telefonisch bei Krawczyk gemeldet und sich als sein »Eingangsvernehmer in Hohenschönhausen« vorgestellt. Der Anrufer habe sich, schreibt Klier, bei Krawczyk und ihr »entschuldigen« wollen. Sie habe zweimal mit ihm telefoniert und ihn dabei auch nach »Toten, die unter mysteriösen Umständen starben«, gefragt. Der Mann »bejahte das Nachhelfen der Staatssicherheiten« (sic!) »in etlichen Fällen«. Und siehe da: Auch zu dem Vorfall von 1987 konnte er nach Rücksprache mit seinem »ehemaligen Vorgesetzten« mitteilen: »Es stimmt, das Auto war manipuliert.« Nun könnte, wer eine minimale kritische Distanz mitbringt und sich ein bisschen mit der Arbeitsweise und Struktur der Staatssicherheit befasst hat, die Frage aufwerfen, wie plausibel es ist, dass das Personal im Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen über die Taten eines hochgeheimen Killerkommandos, das in den Akten keinerlei Spuren hinterlassen hat, unterrichtet war. Aber das hieße ja – siehe oben –, die spezielle »Logik« dieser Literatur verkennen. Immerhin erstaunlich ist, dass Klier bzw. dem Lektorat des Verlags dieser kleine Lapsus gar nicht aufgefallen zu sein scheint.

Der Anrufer hat auf Seite 154 einen weiteren Auftritt. Dort will Klier suggerieren, der Selbstmord des Sängers Dean Reed 1986 sei gar keiner gewesen. »Er ist aus dem Ruder gelaufen, deshalb wurde er beseitigt«, weiß der »nette ältere Herr« am Telefon. Klier will schon nach Konrad Wolf fragen – der starb früh an Krebs, was ihn offenbar zum Verdachtsfall für die »Variante« macht –, aber da muss der Hinweisgeber »leider schnell zur Bestrahlung«. Und so geht es fort und fort in noch dazu häufig bedenklich quietschendem Deutsch: »Die meisten Mordinformationen der Studie stammen aus den KGB-Abteilungen der weitreichenden Sowjetunion.« Na dann. Das reicht alles nicht weit, aber reichen tut es.