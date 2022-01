ZUMA Press/imago/Montage jW

Legitime Verteidigung

Zu jW vom 19.1.: »Flötentöne und Stöckchen«

Wenn die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) meint, dass sich russische Soldaten »ohne ersichtlichen Grund in Nähe der ukrainischen Grenze« befänden, braucht sie dringend Nachhilfe. Neben den Spannungen an der belarussisch-polnischen und der belarussisch-litauischen Grenze spielt selbstverständlich auch die ukrainische Vorliebe für militärische Lösungskonzepte bezüglich der Spannungen im Donbass eine Rolle. Die Vereinbarung »Minsk II«, die vorsieht, dass die Spannungen im innerukrainischen Dialog gelöst werden, wird praktisch komplett ignoriert. Weder Deutschland noch Frankreich fordern von Kiew die vereinbarten Verhandlungen mit Nachdruck ein. Statt dessen wird die Ukraine in ihrer militärischen Aggressivität gehätschelt und getätschelt. Im November 2018 etwa schlossen die USA eine Art Militärbündnis mit Kiew, wenig später schickte Kiew Militärschiffe in genuin russische Gewässer, und Präsident Petro Poroschenko forderte »die NATO offen auf, sich gegen Russland militärisch in Stellung zu bringen«, wie es damals auf Telepolis hieß. (…) Großbritannien entsandte im Juni 2021 den Zerstörer »HMS Defender« in die Krimgewässer. Russland wehrte sich mit Warnschüssen. Gleichwohl machte unmittelbar darauf die niederländische Fregatte »Evertsen« Anstalten, ebenfalls ungefragt in russische Gewässer einzufahren. Russland reagierte mit Störung ihrer Elektronik. Im September 2021 brachte Kiew einen Gesetzentwurf ein, der den Bewohnern des Donbass de facto »alle Rechte entzieht: auf Immobilien, Sozialleistungen, Teilnahme an Wahlen«, wie die Webseite Anti-Spiegel resümierte. Im Oktober 2021 drohte Kiew laut Sputnik den Russen mit einem Raketenschlag »auf einsatztaktischer Ebene«. Im Dezember 2021 erklärte Präsident Wolodimir Selenskij, »er beabsichtige, die Krim zurückzuerobern«, wie jW festhielt. Es gibt also wirklich keinen russischen Verteidigungsbedarf?

Ulf Gerkan, Hannover

Von den Schäfchen gewollt

Zu jW vom 21.1.: »Bilanz des Schreckens«

Grundlegend ist doch die Frage: Wollen die Katholiken wirklich eine »andere« Kirche? Sie allein hätten die Macht dazu, und das seit langem, denn sie sind ihre Goldesel bzw. die zahlende Basis der Pyramide, deren Spitze der Vatikanstaat bildet. Jene Luxusoase des hohen Klerus im Herzen Roms ist das Ergebnis des Deals (11. Februar 1929) zwischen Benito Mussolini und Achille Ratti (»Pius XI.«), der im Gegenzug für diese abgespeckte Restitution des am 20. September 1870 zusammengebrochenen »Patrimonium Petri« (das heißt des Kirchenstaats) die volle Unterstützung des Faschismus zusicherte. Dass die, die die »Ecclesia Romana« verwalten, keine »normalen« Männer sind, ist dem als Alibi angeführten Habitus des Zölibats geschuldet, und dass sich deren spezieller Sexualtrieb (zum Beispiel eben Pädophilie) nicht fortbeten lässt, ist menschlich. Die »Città del Vaticano« ist nach wie vor das sicherste Standbein des organisierten Verbrechens, nicht nur, weil deren Banken das Drogengeld waschen. Das alles soll nicht gewollt sein? Nein, die Mitglieder der römischen Kirche wollen es so!

Henning Gans, Leipzig

Asyl für verirrte Seelen

Zu jW vom 21.1.: »Bilanz des Schreckens«

Schlimmer geht immer – vor allem in der katholischen Kirche! Die Nachrichten über sexuellen Missbrauch beschäftigen uns mittlerweile seit Jahren. Und trotzdem vermögen es viele Kleriker, Schäfchen und auch die Presse nicht zu begreifen: Wegschauen, decken, leugnen und beschönigen gehört für christliche Würdenträger zum Alltag. (…) Die unerschütterliche Loyalität im gesamten Apparat der Kirche verhindert jegliche Aufklärung. (…) Die mittelalterliche Rückwärtsgewandtheit in der katholischen Werteorientierung fördert die Ohnmacht derjenigen, die sich im Teufelskreis der geschlechtlichen Desorientierung befinden. Um zu einer wahrhaftig fruchtbaren Erneuerung zu gelangen, bedürfte es einer Reformation und eines Umbruchs der gesamten Glaubenslehre, die es aber nicht geben wird. Denn das Bewahrende war schon seit jeher ein Wesensmerkmal der Kirche – und sei sie von noch so schweren Krisen und Erschütterungen heimgesucht. Sie nimmt den Verlust von Ansehen und die immer schneller wachsenden Zahlen bei den Austritten um jeden Preis hin, damit eine Katharsis vermieden werden kann und gewachsene wie zementierte Gepflogenheiten bleiben dürfen. Die Kirche ist Rückzugsort für verirrte Seelen – ein Großteil von ihnen stammt aus den eigenen Reihen.

Dennis Riehle, Konstanz

New Yorker Fenstersturz

Zu jW vom 20.1.: »Signal an Moskau«

Da schwärmen die US-Strategen vom russischen Einmarsch in die Ukraine. Sie erhoffen sich davon die Vernichtung aller ihrer europäischen Vasallen, ohne dass in »Gottes eigenem Land« irgendein Stein beschädigt wird. Das hatten wir schon einmal! Damals, es muss die Kuba-Krise gewesen sein, war ein US-Kriegsminister in New York mit dem Ruf »Die Russen kommen!« voller Panik aus dem Fenster eines Luxushotels gesprungen. Der hat all den Unfug geglaubt, den ihm seine Berater in die Ohren geblasen haben. Ich warte jetzt schon darauf, dass der amtierende US-Kriegsminister die heutige Hysterie nutzt, um ebenfalls ein glaubhaftes Zeichen zu setzten, dass man jeder PR-Idiotie auch unbedingt folgen muss. Ohrenbläser hat er ja ebenfalls genug. Diese Leute in hohen Ämtern wollen uns alle ins Verderben schicken. Ganz neu ist das nicht. Erinnern wir uns: 1899 schickte der Zeitungskönig William Randolph Hearst einen Reporter mit den Worten »Sie liefern die Bilder, ich liefere den Krieg« nach Havanna. Kurz nach seiner Ankunft explodierte dort auf einem US-Kreuzer die Munition, und mehr als hundert US-Seeleute starben. Danach begann der Krieg mit Spanien, mit der Folge, dass die USA mehrere spanische Kolonien eroberten. Die über 100 Kriege, die die USA in ihrer Geschichte bisher führten, sind ja real.

Gerd Brunecker, per E-Mail