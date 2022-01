»Regierung hilft bei Greenwashing von Atomkraft«

Zur geplanten Aufnahme von Atomkraft und fossilem Gas in die EU-Taxonomie teilte die Antiatom­organisation »Ausgestrahlt« mit:

Die Ampelregierung betreibt nur Schattenboxen gegen Atomkraft. Ihr »Nein« zur Atomkraft entwertet sie mit ihrem »Jein« zum Erdgas. Weder Atomkraft noch fossiles Gas sind nachhaltig, das weiß auch die Bundesregierung. Ohne den von Merkel und Macron ausgehandelten skandalösen Atom-Erdgas-Deal hätte es weder Atomkraft noch Erdgas in die EU-Taxonomie geschafft. Anstatt diesen falschen Deal endlich aufzukündigen, bekräftigt die Ampelregierung ihn mit ihrer Stellungnahme nun sogar noch. Indem sie darauf beharrt, Erdgaskraftwerke übergangsweise als »nachhaltig« einzustufen, nimmt sie billigend in Kauf, dass auch Atomkraft das begehrte grüne Label bekommt. Beides ist sachlich widersinnig und entwertet die Taxonomie. Das Verhalten der Regierung ist um so unverständlicher, als es keinerlei Grund für ein Greenwashing von Erdgas gibt. Selbst wenn gasbetriebene Backupkraftwerke nötig sein sollten, könnten diese auch ohne grünes Label problemlos finanziert werden. (…)

Die Abgeordneten der Linksfraktion im Bundestag Ali Al-Dailami und Zaklin Nastic erklärten zum Rücktritt des Marineinspekteurs Kay-Achim Schönbach:

Eine ganze Reihe von Aussagen, die Marineinspekteur Schönbach in Indien gemacht hat, reichen von ungeschickt bis hin zu verfassungsrechtlich bedenklich und sind entsprechend einzuordnen. Dass aber nun ausgerechnet der Teil der Aussagen, in dem Respekt vor anderen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft angemahnt wird, der Hauptanlass für massive Kritik ist, macht fassungslos, kommentiert Zaklin Nastic, Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss für Verteidigung, die aktuellen Vorgänge. Marineinspekteur Schönbach ist seiner Abberufung zuvorgekommen, indem er die Verteidigungsministerin um eine Entbindung von seinen Aufgaben gebeten hat. (…)

Der verteidigungspolitische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Ali Al-Dailami, erklärt: Nassforsche Bekenntnisse zu offener militärischer Interessenpolitik gegen China, die die verfassungsrechtlich verankerte Einbindung deutschen militärischen Agierens in ein System kollektiver Sicherheit der Vereinten Nationen in Frage stellen, ringen dem Ministerium keinen Kommentar ab – dafür aber führt ein Plädoyer für Augenhöhe und Dialog zur Krisenbewältigung in Europa zu großer Empörung. Das allein zeigt die Verworrenheit der politischen Prioritätensetzung in der momentanen Sicherheitspolitik der Ampel. Dass ein Militär in den zentralen Fragen der Auseinandersetzung mit Russland scheinbar mehr auf Diplomatie setzt als die Diplomaten selbst, sollte der Bundesregierung zu denken geben. (…)

Das Bündnis »Wir haben es satt!« forderte eine nachhaltige Agrar- und Ernährungspolitik:

(…) Schlechte Erzeugerpreise durch das Preisdiktat des Handels und die fatale Ausrichtung auf Export zwingen Bauernhöfe zum Schließen. Landwirtschaftlicher Boden wird immer mehr zum Spekulationsobjekt. Tierfabriken verdrängen bäuerliche Betriebe. Der Antibiotikamissbrauch bedroht unser aller Gesundheit. Klimakrise und Artensterben eskalieren. (…) Die Bundesregierung muss das Höfesterben stoppen und sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu gutem pestizid- und gentechnikfrei hergestelltem Essen haben. (…).