Mit dem Hammer

Kay-Achim Schönbach wird auch im Ruhestand seinem Dienstherrn treu bleiben. Darauf lässt schließen, was FAZ-Wirtschaftskorrespondent Christoph Hein am Donnerstag unter der Überschrift »Säbelrasseln in der Wachstumsregion« vom Singapur-Aufenthalt des nunmehr gewesenen Marineinspekteurs berichtete: Der Vizeadmiral habe ausgerechnet in der Tropenstadt drei Tage vor Weihnachten vor bei 32 Grad strammstehenden Matrosen das Herumkreuzen der Fregat­te »Bayern« im Indopazi­fik als »Eisbre­cher« bezeichnet. Hein gab wieder, was nun folgen soll: »Im nächs­ten Jahr wollen die Deut­schen Mili­tär­flug­zeu­ge schi­cken, die gemein­sam mit Singa­pu­rer Maschi­nen in Austra­li­en trai­nie­ren werden, im Jahr darauf dann einen größe­ren Mari­ne­ver­band, der auch die umstrit­te­ne Taiwan-Straße durch­fah­ren solle – so wie andere Natio­nen dies seit Jahren tun.« Schönbach rief offenbar im Überschwang über den wieder greifbaren Platz an der Sonne aus, die Deut­schen woll­ten nicht gleich »mit einem Hammer« kommen. Doch habe die Region eine stark wach­sen­de wirt­schaft­li­che Bedeu­tung, die auch Deutsch­land und Europa absi­chern woll­ten.

Der Kaiser und sein Tirpitz, der Führer und sein Dönitz hätten ihre Freude an einem solch strammem Kanonenbootfahrer. Einen Tag aber nach der Hein-Reportage hat sich Hoffnungsträger Schönbach selbst mit einem verbalen Hammer in den vorzeitigen Ruhestand befördert. Sein Vortrag in einer sogenannten Denkfabrik in Neu-Delhi am Freitag bestand im Wiederkäuen der Worthülsen, mit denen eine mittlere imperialistische Macht wie die Bundesrepublik aggressive Politik verkauft: »vitales Interesse« am Indopazifik, stets für Stabilität, leider aber mache China nicht mit, zum Glück aber Indien. Bei der anschließenden Fragerunde fielen dann die Bemerkungen, die ihn das Amt kosteten: »Respekt« für Putin, der kein Interesse habe, »einen kleinen Streifen ukrainischen Bodens zu haben«. Das Gegenteil sei Unsinn, die Krim sei »weg«, im übrigen bräuchten Indien und Deutschland »Russland gegen China«.

Nichts Besonderes fürs deutsche Militär, wären da nicht die in Kiew regierende Clique und die deutsche Unisonokriegspresse. Das Abschließende zu der Rücktritt-vor-Entlassung-Posse hat Generalinspekteur a. D. Harald Kujat am Sonntag in der Mittags-»Tagesschau« gesagt: Er hätte sich vor den Vizeadmiral gestellt, denn der habe lediglich »die amerikanische Position« zu der Frage geschildert. Die USA strebten ein stabiles Verhältnis zu Russland an, weil China der wichtigere Gegner sei. Widerspruch zur Bundesregierung? Deren Linie kenne er nicht. Schönbachs Sätze seien aber in das »Herbeireden eines Konflikts« gefallen, täglich werde hierzulande »die Kriegstrommel gerührt«.

Kujat hat recht: Schönbach fiel durch Realismus auf. An seiner Treue zu deutschen Ambitionen ändert das nichts.