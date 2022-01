NRW: FDP beschließt Wahlprogramm

Düsseldorf. Vier Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat ein digitaler, außerordentlicher Landesparteitag der FDP am Sonnabend mit großer Mehrheit ein rund 90seitiges Wahlprogramm beschlossen. Er wolle die Koalition mit der CDU möglichst fortsetzen, sagte der Spitzenkandidat und Landesparteichef Joachim Stamp. In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. 2017 hatte die FDP 12,6 Prozent erzielt. (dpa/jW)