Mit Merz aus dem Tal

Michael Kappeler/dpa Hält sich: Friedrich Merz ist zurück an der Spitze seiner Partei (Berlin, 1.12.2021)

Im Moment des Triumphs übermannte Friedrich Merz die Rührung. Der Mann, der bisher kaum mit emotionalen Auftritten aufgefallen ist, rang um Worte, als er im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin am Sonnabend ans Mikro trat. »Ich nehme das Wahlergebnis an, und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis«, sagte er schließlich. Mit 94,62 Prozent Zustimmung hatte ein Onlineparteitag der CDU den Finanzmarktlobbyisten und früheren Fraktionsvorsitzenden kurz zuvor zum neuen Parteichef und Nachfolger von Armin Laschet gewählt. 915 der 983 Delegierten stimmten für Merz, der bereits zweimal mit einer Kandidatur für das Amt gescheitert war. Nach seinem Sieg bei einem Mitgliederentscheid im Dezember galt seine Wahl als sicher, das Ergebnis wurde aber allgemein als ein überraschend gutes eingeordnet.

Offenbar setzt die Partei jetzt voll auf den Sauerländer, um nach der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl wieder aus dem Tal zu kommen. In seiner Rede vor den Wahlen bemühte er sich erneut, sein Image vom kaltherzigen Wirtschaftspolitiker zu korrigieren. Merz betonte die Wichtigkeit von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit, vergaß dabei aber nicht den Hinweis, das alles könne nur mit einer »starken Wirtschaft« bezahlt werden. Der Ampelregierung warf er mit Blick auf die hohe Inflationsrate vor, den Menschen die Angst »um ihre Ersparnisse, um ihre Renten, um ihre Einkommen« nicht nehmen zu können.

Vom Parteitag gehe ein »kraftvolles Signal des Aufbruchs und der Erneuerung der CDU aus«, behauptete Merz. Gerade nach der Machtübernahme durch die Ampelregierung habe Deutschland Anspruch auf eine Union, »die dem Land weiter dient, die Antworten gibt auf die drängenden Fragen unserer Zeit«. Merz mahnte Geschlossenheit an und bezog in diesen Appell ausdrücklich die CSU ein. So etwas wie der Zwist im Bundestagswahlkampf dürfe sich nicht wiederholen. CSU-Chef Markus Söder wollte die Feierstimmung nicht trüben und verzichtete in seinem Grußwort auf Sticheleien, mit denen er Merz’ Vorgänger Laschet das Leben schwergemacht hatte. Man wolle in der Zusammenarbeit der Schwesterparteien »ein neues Kapitel aufschlagen«.

Ein fast so gutes Ergebnis wie Merz erreichte bei den Wahlen der Berliner Bundestagsabgeordnete Mario Czaja, den 92,89 Prozent der Delegierten zum neuen Generalsekretär und damit zum Nachfolger von Paul Ziemiak wählten. Der Parteitag wählte auch fünf stellvertretende Parteivorsitzende. Das beste Ergebnis erhielt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 883 von 953 abgegebenen Stimmen. Für den Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen stimmten 782 Delegierte. Die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher bekam 781, der Abgeordnete Andreas Jung aus Baden-Württemberg 768 und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien 675 Stimmen.

Die von Merz ausgegebene Devise, die Parteiführung zu verjüngen, spiegelte sich in den Wahlergebnissen wider. Alle sieben Bewerbungen vom Parteinachwuchs Junge Union (JU) für Präsidium und Bundesvorstand waren erfolgreich. Die 31 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer sitzt als JU-Vertreterin künftig im Spitzengremium. Die von Merz beschworene Aufbruchstimmung wurde etwas gedämpft von der Nachricht, dass Altkanzlerin Angela Merkel ihm einen Korb gegeben hatte. Wie Spiegel online am Freitag berichtete, hatte der Sauerländer alle lebenden CDU-Vorsitzenden eingeladen, am Samstag abend zu einem Dinner in Berlin zusammenzukommen. Der 66jährige, so hieß es, habe mit dem Vorschlag auch ein Zeichen der Versöhnung mit Merkel setzen wollen, zu der er seit Jahren ein schwieriges Verhältnis hat. Doch sie habe aus »terminlichen Gründen« abgesagt. Zuvor hatte Merkel bereits das Ansinnen zurückgewiesen, sie zur Ehrenvorsitzenden der CDU zu machen.

Dafür kam von der reaktionären »Werteunion«, einer Gruppe ultrarechter CDU-Leute, eine Art Ergebenheitsadresse. Merz könne sich »auf die Werteunion verlassen«, teilte die Gruppe nach seiner Wahl mit. Sie zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Der Verein, aus »ungeliebten Kinder, die unbequeme Wahrheiten sagen«, stehe »auch weiterhin konstruktiv-kritisch« und »loyal zu unseren Parteien CDU und CSU«, hieß es weiter. Mit ihrem Glückwunsch an den neugewählten Parteichef verband die »Werteunion« am Samstag abend die Aufforderung an Merz, die Union bald wieder aus der Opposition hinauszuführen.