Sechs auf einen Streich

Florian Boillot Beschäftigte der Berliner Kliniken Charité und Vivantes demonstrieren für einen Entlastungstarifvertrag (14.9.2021)

Verdi will noch eins draufsetzen. Bereits die Tarifbewegung für Entlastung der Berliner Krankenhausbeschäftigten im vergangenen Jahr hatte mit wochenlangen Streiks und Tausenden Beteiligten eine bis dato nicht gekannte Dimension. 2022 soll alles noch größer werden: In Nordrhein-Westfalen fordert die Gewerkschaft die Universitätskliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster gleichzeitig dazu auf, über mehr Personal und Entlastung zu verhandeln. Sollte das innerhalb von 100 Tagen – bis zum 1. Mai – nicht geschehen, steht vor der Landtagswahl am 15. Mai ein heftiger Arbeitskampf an.

Schon der Start war beeindruckend. Mehr als 700 Beschäftigte aus den sechs Kliniken kamen am Mittwoch zu Videokonferenzen zusammen und beschlossen das Ultimatum, das sich zugleich an die Klinikmanager und an die Landesregierung richtet. Am Donnerstag nachmittag wurde der Plan auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf verkündet. »Das Ultimatum ist ein erneuter deutlicher Notruf der Beschäftigten«, sagte Katharina Wesenick, die bei Verdi in Nordrhein-Westfalen für das Gesundheitswesen zuständig ist. Die Landespolitiker hätten nun ausreichend Zeit, eine wirksame Tarifvereinbarung zu schließen und so eine Eskalation vor der Landtagswahl zu vermeiden. In dem Vertrag sollen zum einen bedarfsgerechte Personalbesetzungen für alle Bereiche festgeschrieben werden, zum anderen ein Belastungsausgleich für Beschäftigte für den Fall, dass die Vorgaben nicht eingehalten werden. Wie bei Charité und Vivantes in Berlin sollen Betroffene zusätzliche freie Tage zum Ausgleich erhalten – was den Druck zur Einstellung von neuem Personal kontinuierlich erhöhen würde.

Verdi habe das Instrument von Entlastungstarifverträgen mit jeder Auseinandersetzung weiterentwickelt und wirksamer ausgestaltet, erklärte Wesenick. Bislang hat die Gewerkschaft bundesweit insgesamt 17 solcher Verträge durchgesetzt. In einem Punkt allerdings unterscheidet sich der Ansatz im Westen von ihren Vorgängern: Es sollen möglichst alle Berufsgruppen einbezogen werden. »Krankenhaus ist Teamarbeit«, so die Gewerkschafterin. »Es braucht nicht nur in der Pflege eine vernünftige Personalausstattung, sondern in allen Bereichen.«

Selbiges betonte auch Gerd Küpper, der als Krankentransporter im Uniklinikum Essen die Personalnot in allen Bereichen erlebt. »Die Reinigungskräfte haben zuwenig Zeit und zuviel Reinigungsfläche, die Servicekräfte müssen zu viele Essen verteilen und zu viele Zimmer vorbereiten, die Handwerker sind zu wenige, um eine Klinik – eine Kleinstadt – in Schuss zu halten. Und die Pflegeteams können sich genauso wie wir im Transport nicht mit genug Zeit um die Patienten kümmern.« Seine Schlussfolgerung: »Wir brauchen überall mehr Personal!«

Die Auszubildende Alexa Schumann aus der Düsseldorfer Universitätsklinik machte klar, dass die Beschäftigten nicht nur für sich kämpfen, sondern auch für eine bessere Patientenversorgung. »Letztlich sind wir alle irgendwann auf Hilfe angewiesen«, so die 24jährige. Doch unter den aktuellen Bedingungen hängten viele ihren Beruf noch vor dem Ausbildungsabschluss an den Nagel. So habe sich die Zahl der Auszubildenden in ihrem Pflegekurs binnen eines Jahres um die Hälfte reduziert, was sie auch auf die Überforderung und mangelnde Betreuung während der Praxiseinsätze zurückführt. »Wir müssen Bedingungen schaffen, unter denen Auszubildende als qualifizierte Fachkräfte erhalten bleiben«, forderte Schumann. »Es muss um die Förderung guter Ausbildung statt um Ausbeutung gehen.« In dem Tarifvertrag sollen deshalb auch konkrete Regelungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität enthalten sein.

Die Verdi-Aktiven wollen die kommenden Wochen nutzen, um ihre Kolleginnen und Kollegen systematisch anzusprechen und zu organisieren. Schon in der Ländertarifrunde im Herbst demonstrierten die Uniklinikbelegschaften gestiegene Aktionsbereitschaft, indem sie während der Warnstreiks etliche Betten und Stationen schlossen. Sollten die Klinikmanager und Landespolitiker die 100-Tage-Frist ungenutzt verstreichen lassen, könnte das nur ein sehr kleines Vorspiel gewesen sein.