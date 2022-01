Not macht erfinderisch

Gene Blevins/Reuters

Unmengen von Pappkartons, Papier- und Plastikverpackungen säumen den Gleisabschnitt in Lincoln Heights in der US-Metropole Los Angeles. Zunehmend werden hier vorbeifahrende Züge, die unter anderem Waren für den Onlineriesen Amazon transportieren, um ihre wertvolle Fracht erleichtert, wie die Los Angeles Times am Sonntag berichtete. Laut der Zeitung führt die Eisenbahngesellschaft Union Pacific die Diebstähle unter anderem auf Lager obdachloser Menschen in Gleisnähe zurück. Selbst wenn, wer hat der gibt: Union Pacific meldete demnach entlang der Bahngleise in L. A. County seit Dezember 2020 einen 160prozentigen Anstieg von Diebstählen. Die Gesellschaft gab keine spezifischen Daten über gestohlene Gegenstände oder den Wert der verlorenen Güter bekannt, teilte jedoch mit, der vermehrt in Anspruch genommene Fünf-Finger-Rabatt habe sie im vergangenen Jahr mindestens fünf Millionen US-Dollar gekostet. (dm)