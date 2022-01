Kontrollverlust

Michael Kappeler/dpa Soldat der Bundeswehr am Flughafen beim Stützpunkt in Gao (November 2018)

Das ist neu: Malis Regierung legt dem UN-Blauhelmeinsatz Minusma, der doch ihre Kontrolle über das Land stärken soll, nicht nur Steine, sondern gleich mittelgroße Felsbrocken in den Weg. Seit einer guten Woche verweigert sie für diverse Minusma-Flüge die Flugerlaubnis. Auch Drohnen müssen am Boden bleiben, darunter Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr – eine herbe Einschränkung für die deutschen Militärs. Jetzt hat es sogar eine deutsche Transportmaschine erwischt: Am Mittwoch durfte ein deutscher Airbus A 400 M, der auf dem Weg zum deutschen Lufttransportstützpunkt in Nigers Hauptstadt Niamey war, malisches Territorium nicht überfliegen; er musste mit 75 Soldaten an Bord umkehren. Kein Zweifel: Malis Militärregierung probt wild entschlossen den Aufstand, legt sich sogar mit den Mächten Europas an. Warum?

Nun, der Streit hat mehrere Ebenen. Aktueller Auslöser sind die Sanktionen, die der westafrikanische Staatenbund ECOWAS gegen sein Mitglied Mali verhängt hat; die EU will sich den Sanktionen anschließen. Offizieller Sanktionsgrund: Die Putschisten in Mali halten ihre Zusage, in Kürze Wahlen durchzuführen, nicht ein, wollen sie weiter hinauszögern, um – so ihre Begründung – erst einmal die nötigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Dass ECOWAS nun zu Strafmaßnahmen gegriffen hat, führen die in Mali regierenden Militärs, und beileibe nicht nur sie, auf die Einflussnahme der einstigen Kolonialmacht Frankreich zurück. Die Instrumente, die ihnen für Gegenwehr zur Verfügung stehen, sind begrenzt. Fluggenehmigungen, die sie erteilen, aber eben auch zurückhalten können, sind eines von ihnen: Nadelstiche, die Frankreich und die anderen früheren Kolonialmächte Europas, darunter Deutschland, doch wirklich stören.

Dass die malische Militärregierung es sich leisten zu können meint, gegen die europäischen Mächte aufzubegehren, weist auf eine zweite Ebene der Auseinandersetzungen hin. Am selbstherrlichen Auftreten der einstigen Kolonialherren gibt es in Bamako schon lange Kritik. Zweifel, ob man sich im Fall der Fälle auf sie verlassen kann, wurden durch den überstürzten Abzug des Westens aus Afghanistan erheblich verstärkt. Bereits die Regierung von Ibrahim Boubacar Keïta, die bei vielen als Lakai des europäischen Neokolonialismus verschrien war, handelte vor drei Jahren zur Absicherung eine engere Militärkooperation mit Russland aus. Die seit August 2020 herrschende Militärregierung hat die Beziehungen zu Moskau noch intensiviert. Inzwischen befinden sich erste, mutmaßlich private russische Militärausbilder im Land, die etwa in Timbuktu – ein symbolisch bedeutender Schritt – französische Einheiten abgelöst haben.

Entzieht sich da etwa, ähnlich wie Syrien, ein weiteres Land in Zusammenarbeit mit Moskau der Kontrolle? Für die einstigen Kolonialherren wäre das allemal ein Grund für Sanktionen. Für Bamako böte es aktuell womöglich Potential zum Widerstand.