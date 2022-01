Lemke will Strommarkt prüfen lassen

Berlin. Angesichts von Vertragskündigungen und teils hohen Preisen hat Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) die Prüfung neuer Regeln für den Strommarkt angekündigt. »Die Bundesregierung beobachtet das Verhalten der Marktakteure sehr genau und prüft mögliche regulatorische Schritte«, sagte Lemke gegenüber dpa am Donnerstag. »Aktuell haben wir es mit Preisaufschlägen zu tun, die den Strompreis auf bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde hochtreiben«, so Lemke. Das sei in keiner Weise durch Marktgeschehen zu rechtfertigen. (dpa/jW)