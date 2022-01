Schule in Not

Jonas Güttler/dpa Distanzunterricht konnte mit Lehre in Präsenz weder bei Qualität noch bei Häufigkeit mithalten

Die Omikron-Welle macht sich in Deutschland immer stärker bemerkbar – die Lehrergewerkschaft GEW fordert deswegen eine Strategie, wie der Schulbetrieb bei möglichen Personalengpässen am Laufen gehalten werden kann. Der Berliner Landesverband der Gewerkschaft blickt pessimistisch auf die nächsten Wochen. Bei drastischen Personalausfällen sei der Schulbetrieb auch im sogenannten Wechselmodell nicht aufrechtzuerhalten, erklärte der Verband am Mittwoch.

Kurz vor Weihnachten hatte die Berliner Senatsverwaltung zwar eingeräumt, in Absprache mit der Schulaufsicht die Schulorganisation zu verändern. »Dies reicht aber nicht als Fahrplan für die nächsten Wochen«, monierte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann. In vielen Bildungseinrichtungen gebe es keine Reserven für Vertretungsunterricht mehr, und die Ausfälle seien enorm. »Die Schulen werden mit der Situation allein gelassen«, so Erdmann.

Die Gewerkschaft fordert klare Vorgaben für den Fall, dass das Präsenzangebot nicht aufrechterhalten werden kann. Die Senatsverwaltung solle deutlich machen, wie viele Stunden Unterricht gewährleistet werden müssen und welche Inhalte auf jeden Fall vermittelt werden sollen. Für die Grundschulen müsse die Frage geklärt werden, wie die Betreuung der Kinder geregelt werden soll.

Wie andere Landesverbände zuvor fordert die GEW auch in Berlin zusätzliche Schutzmaßnahmen. Damit in Präsenz unterrichtet werden könne, sollen sich Schüler, Lehrer und übriges Personal jeden Tag testen müssen. Im Dezember hatte das auch der Landesverband in Brandenburg gemeinsam mit dem Landeselternrat gefordert.

Dass Schulen auch in der Omikron-Welle offenbleiben sollen, hatte zuvor auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in einer Rede im Bundestag erklärt. Den Schlüssel dafür sieht sie darin, dass Schulen künftig als »kritische Infrastruktur« angesehen werden. Die Schulen sollen »mindestens den Rang von Kultureinrichtungen bekommen«, erklärte sie vergangenen Donnerstag.

Das wäre zumindest ein Schritt in Richtung von Gewerkschaft und Eltern. Denn Bund und Länder würden verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es nicht zum Ausfall des Schulbetriebs kommt. Auch wenn sich dann vielleicht immer noch nicht alle jeden Tag testen müssten, so wären Bund und Länder zumindest verpflichtet, auch bei Engpässen eine ausreichende Zahl an Coronatests bereitzustellen.

Ihren Vorschlag begründete Stark-Watzinger mit den schmerzlichen Erfahrungen mit geschlossenen Schulen und Distanzunterricht. Es müsse nun alles dafür getan werden, um Präsenzunterricht zu ermöglichen; damit werde das Recht der Kinder auf Bildung gewährleistet. In den zurückliegenden zwei Jahren der Pandemie gab es kaum guten Distanzunterricht.

Dessen Qualität war oft Glückssache, hieß es in einer Untersuchung der Technischen Universität Dortmund aus dem Frühjahr 2021. Es sei nicht gelungen, den Unterricht für Schüler vergleichbar zu gestalten, weder bei der Qualität noch bei der Häufigkeit. An manchen Schulen wurde kein Unterricht per Videokonferenz durchgeführt, bei anderen gab es dagegen Unterricht nach Stundenplan über Lernplattformen.

Um in den nächsten Wochen den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten, wartete die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern mit einem weiteren Vorschlag auf. Der Wirtschaftswoche hatte sie vergangene Woche gesagt, betroffene Lehrer sollten aus der Quarantäne heraus unterrichten – wenn die »technischen Voraussetzungen in der Schule überhaupt vorhanden sind« für sogenannten Hybridunterricht.

Die GEW-Chefin forderte zudem Millioneninvestitionen, um eine ausreichende Zahl an Masken für die Schulen zu bekommen. Gerade jetzt sei das regelmäßige Wechseln wichtig, viele Kinder würden die Masken aber teils tagelang tragen. Der sichere Unterricht müsse Bund und Ländern soviel Geld wert sein.