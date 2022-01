In die Schranken gewiesen

Florian Boillot Protest gegen den Beschluss des Bundestages zur Ächtung der BDS-Kampagne (Berlin, 17.Mai 2019)

Die Stadt München ist vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dem Anliegen gescheitert, die Anmietung städtischer Räumlichkeiten für Veranstaltungen, die sich mit der palästinensischen Menschenrechtskampagne BDS befassen, zu untersagen. Dies schränke die Meinungsfreiheit ein und sei »verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt«, wies das Gericht eine von der Landeshauptstadt angestrengte Revisionsklage nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag ab. »Die Beschränkung des Widmungsumfanges einer kommunalen öffentlichen Einrichtung, die deren Nutzung allein aufgrund der Befassung mit einem bestimmten Thema ausschließt, verletzt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit«, urteilten die Leipziger Richter. Das Urteil gilt als Präzedenzfall mit Signalwirkung.

Den Prozess angestrengt hatte der Münchner Klaus Ried. Hintergrund war, dass regelmäßig von seiten der Stadt Veranstaltungen von meist jüdischen oder israelischen Wissenschaftlern, die sich kritisch mit der israelischen Politik befassen, verhindert wurden. Daher wollte der Rentner 2018 im Münchner Stadtmuseum einen Raum für eine Podiumsdiskussion zum Thema »Wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein? Der Stadtratsbeschluss vom 13. Dezember 2017 und seine Folgen« anmieten. Dies wurde ihm von der Stadtverwaltung unter Berufung auf eben diesen Beschluss, der die BDS-Kampagne als antisemitisch und gegen die Verfassungsordnung gerichtet gebrandmarkt hatte, verweigert. So war in dem Beschluss auch die Festlegung enthalten, dass für Veranstaltungen, die sich mit Inhalten, Themen und Zielen der BDS-Bewegung befassen oder diese unterstützen, keine städtischen Räume zur Verfügung gestellt werden dürfen.

Mit seiner Klage gegen die Raumverweigerung hatte Ried im November 2020 in zweiter Instanz vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof recht bekommen. Das Gericht hatte erklärt, es verletzte das Grundrecht der Meinungsfreiheit, wenn einem Antragsteller alleine wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerungen der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung verwehrt werde. Gegen dieses von seiten der Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, als »verheerendes Signal« bezeichnete Urteil hatte die Landeshauptstadt Revision beantragt.

Der Stadtratsbeschluss greife in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit ein, weil er eine nachteilige Rechtsfolge – den Ausschluss von der Benutzung öffentlicher Einrichtungen – an die zu erwartende Kundgabe von Meinungen zur BDS-Kampagne oder zu deren Inhalten, Zielen und Themen knüpft, erklärte nun das Bundesverwaltungsgericht. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit unterliege den Grenzen der allgemeinen Gesetze, doch ein Stadtratsbeschluss sei »kein Rechtssatz« – er treffe auch keine in diesem Sinne allgemeine Regelung, wies das Bundesverwaltungsgericht das Kommunalparlament in seine Schranken. Erst wenn Äußerungen »die geistige Sphäre des Für-richtig-Haltens verlassen« und ein »Übergang zu Aggression und Rechtsbruch« zu erwarten sei, wäre eine Raumverweigerung zulässig.

Die internationale BDS-Kampagne – die Abkürzung steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen – ist durch die Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika inspiriert. BDS zielt darauf, Israel gewaltfrei zur Einhaltung des Völkerrechts zu drängen. Gefordert werden ein Ende der Besatzung, Kolonisierung oder Blockade von Ostjerusalem, der Westbank, Gaza und der Golanhöhen, rechtliche Gleichheit für die arabisch-palästinensischen und jüdischen Bürger Israels sowie die Durchsetzung des in der UN-Resolution 194 garantierten Rückkehrrechts der Nachfahren der bei Staatsgründung 1948 vertriebenen palästinensischen Flüchtlinge. Der Bundestag hat die BDS-Kampagne 2019 als antisemitisch eingestuft. So wird der Aufruf zum Boykott israelischer Produkte demagogisch mit der Forderung der Nazis, nicht bei Juden zu kaufen, gleichgesetzt und BDS-Unterstützern unterstellt, das Existenzrecht Israels zu leugnen.