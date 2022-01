Betriebsratswahl bei Tesla Ende Februar

Grünheide. Die Betriebsratswahl im Tesla-Werk in Grünheide soll nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am 28. Februar stattfinden. Diesen Termin habe der Wahlvorstand über das veröffentlichte Wahlausschreiben bekanntgegeben, sagte die Leiterin des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Birgit Dietze, am Donnerstag. Die Gewerkschaft unterstütze den Aufbau eines Betriebsrates, bekräftigte sie. Doch der Zeitpunkt der Wahl sei aus Sicht der IG Metall zu früh, weil die Belegschaft erst im Aufbau sei. Wahlberechtigt sind nur Beschäftigte, die schon Ende August an Bord waren. Damals seien noch nicht viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion angestellt gewesen. Daher sei es möglich, dass der künftige Betriebsrat die Belegschaft nicht widerspiegele, warnte Dietze erneut. (Reuters/jW)