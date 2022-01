AfD setzt Notvorstand im Saarland ein

Berlin. Der AfD-Bundesvorstand setzt im saarländischen Landesverband erneut einen Notvorstand ein. Den Beschluss des Bundesschiedsgerichts begründete die Partei mit der Einreichung einer Landesliste für die Landtagswahl am 27. März, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Legitimation des amtierenden Vorstands sei »umstritten«. Dieser Streit könne »nicht innerhalb der Frist für die Einreichung der Vorschlagsliste geklärt werden« – sie lief am Donnerstag um 18 Uhr ab. (AFP/jW)