Nordost-Linke: Weitere Spitzenkandidatur

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern will der langjährige Abgeordnete von Die Linke, Peter Ritter, Landeschef der Partei werden. Der 62jährige hat angekündigt, beim Parteitag am 19. März in Rostock zu kandidieren, wie Landesgeschäftsführer Björn Griese am Donnerstag in Schwerin sagte. Die beiden Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin treten nicht wieder an. Für den weiblichen Part der Doppelspitze kandidiert Griese zufolge die Studentin Vanessa Müller aus Rostock. Mit Torsten Skott aus Schwerin gebe es einen weiteren Kandidaten. Ritter war 27 Jahre lang Landtagsmitglied. Viele Jahre war er zudem parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Fraktion. (dpa/jW)