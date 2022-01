Niedersachsen: Zahlreiche Klinikschließungen drohen

Hannover. Eine geplante Krankenhausreform in Niedersachsen könnte zur Schließung zahlreicher Kliniken führen. Von den derzeit 168 Krankenhäusern im Land könnten in den kommenden zehn Jahren etwa 30 bis 40 wegfallen, sagte CDU-Sozialpolitiker Volker Meyer am Donnerstag in Hannover. Hintergrund ist eine »Strukturreform«, mit der die Landesregierung eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgung einerseits und hochwertige Behandlungen andererseits sicherstellen will. Dafür sind drei Stufen mit sogenannten Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorgern vorgesehen. (dpa/jW)