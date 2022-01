megafon Das Megafon entstand kurz nach der Räumung des Wagenplatzes »Zaffaraya« im November 1987 in Bern

Das Megafon ist eine Monatszeitschrift, die aus dem ehemals besetzten Kulturzentrum Reitschule in Bern produziert und vertrieben wird. Wo liegen die Ursprünge Ihres Projekts?

Paula Grüter: Im November 1987 wurde in Bern der Wagenplatz Zaffaraya geräumt. Das Megafon, damals noch mit »ph«, entstand wenig später, zunächst als Wochenzeitung, um über verschiedene linke und alternative Themen im Raum Bern zu berichten.

Xaver Marthaler: Im Kontext der »80er-Unruhen« in der Schweiz wurde die Reitschule besetzt. Das Megafon startete kurz nach dieser Besetzung.

Was unterscheidet Ihre Publikation von denen bürgerlicher Verlage in der Schweiz?

P. G.: Unser Heft ist ein Herzensprojekt der Schaffenden. Es erscheint ohne finanziellen Druck oder wirtschaftliche Interessen. Wir arbeiten ehrenamtlich und haben unsere eigene, persönliche Motivation.

X. M.: Wir machen das Heft in erster Linie für uns. Wir sind als Verein organisiert und arbeiten nicht gewinnorientiert. Wir wollen als Kollektiv funktionieren und das Projekt voranbringen. Natürlich unterscheiden wir uns auch über die Inhalte. Wir sind noch nah an der Szene und kennen die Leute, die dort politisch unterwegs sind. Wir kennen die Themen und Projekte und können sie uns direkt anschauen. Wir haben keine Chefredaktion, die uns sagt, welchen Kurs wir einschlagen, sondern bestimmen das gemeinsam für uns.

Ihnen wurde ein Preis für die »Chefredaktion des Jahres 2021« verliehen. Wie ist das zu erklären, da Ihr Redaktionskollektiv ohne Chefredaktion arbeitet?

P. G.: Der Preis wird von einem Branchenjournal vergeben, wo Journalistinnen und Journalisten aus der Schweiz abstimmen können. Da hat eine Mehrheit für uns gestimmt. Wir können natürlich nicht genau sagen, warum. Aber wir glauben, dass es eine Antwort auf die Medienlandschaft der Schweiz ist. Die lässt halt zu wünschen übrig.

X. M.: Wir haben gute Arbeit geleistet, und das hat uns zunächst die Aufmerksamkeit verschafft, durch die wir in diese Abstimmung reingekommen sind. Ich kann nicht für das Kollektiv sprechen, aber ich persönlich denke, dass sich dadurch eine Unzufriedenheit mit den Chefredaktionen der jeweilis eigenen Zeitung ausdrückt: Viele Journalistinnen und Journalisten rutschen auch immer mehr in die Prekarität ab, haben immer unsicherere Anstellungen. Ich denke, auch das war einer der Gründe, warum wir diesen Preis abgesahnt haben – ohne Chefredaktion, als basisdemokratisch organisiertes Kollektiv.

Wie haben Sie auf den Preis reagiert?

P. G.: Persönlich habe ich mich zunächst geschmeichelt gefühlt. Allerdings ist es ein bürgerliches Magazin, das uns diesen Preis verliehen hat. Deswegen ist bei mir auch eine große Portion Humor dabei.

X. M.: Es ist etwas absurd. Ein Redaktionsmitglied hat dazu eine Stellungnahme auf unserer Internetseite veröffentlicht. Darin wird auch die mögliche Unzufriedenheit mit den Chefredaktionen anderer Schweizer Medien thematisiert und unterstrichen: Seht mal, wir haben nicht einmal eine Chefredaktion!

Könnten Sie noch etwas genauer auf diese Unzufriedenheit mit der Medienlandschaft in der Schweiz eingehen?

X. M.: Es wurde lange nicht mehr soviel über Medien diskutiert wie jetzt im Moment. Es gibt in der Schweiz drei große Verlagshäuser, die den Markt dominieren. Dadurch ist die Unabhängigkeit der Medien nicht mehr gegeben. Das kennt ihr in der Bundesrepublik ja auch zu Genüge. Spezifisch in Bern wurden zuletzt die zwei Lokalredaktionen von Bund und Berner Zeitung zusammengelegt, die beide zum Tamedia-Konzern gehören. Gerade in Bern wird daher viel darüber diskutiert, wie Medien gestaltet werden, wieviel Einfluss große Medienkonzerne haben. Wir haben bestimmt auch von dieser Diskussion profitiert.

Welche Beiträge haben besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt?

P. G.: Wir haben vor nicht allzu langer Zeit angefangen, auch Social-Media-Kanäle zu bespielen. Wir machen dort eine Arbeit, die nicht an unser Printprodukt gebunden ist. Es hat die Öffentlichkeit für unser Projekt vergrößert. Besonders viel Aufmerksamkeit erzeugte ein Meme auf unserer Twitter-Seite, das sich an eine Journalistin richtete. Es ging aus unserer Sicht zu weit, war aber klar als satirischer Beitrag zu erkennen. Der Medienkonzern kündigte eine Strafanzeige gegen uns an. Im Vorfeld gab es einige Beiträge auf Twitter, die sich mit der Coronaleugnerszene auseinandergesetzt haben. Das war eine Recherchearbeit, die andere Medien in der Schweiz nicht geleistet haben. Wir haben Themen behandelt, die gut ankamen, haben Recherchearbeiten auf Twitter veröffentlicht. Wir leisten in unserem Kollektiv eine gute Arbeit, produzieren spannende, gut recherchierte Geschichten und werden dafür auch wertgeschätzt. Zum anderen ist da der große Aushandlungsprozess der Schweizer Medien mit sich selbst. Da wird natürlich einiges auf ein Projekt, wie wir es machen, projiziert.

Die Themenvielfalt geht heute über den Rahmen der autonomen Zusammenhänge hinaus, in denen das Megafon entstanden ist.

X. M.: Zu Beginn war das Megafon ein Szenezine mit verschiedensten Aufrufen zu Demonstrationen und Aktionen. Es war völlig zusammengebastelt, wurde kopiert, zusammengeheftet und veröffentlicht. Anfang der 2000er war es schon so aufgestellt, dass monatlich oder zweiwöchentlich eine Ausgabe zu einem bestimmten Thema erschien. Das waren Themen wie »Knast« oder »Körperkult«. Themen, die auch über die Reitschule als besetztes Haus hinausgingen. Die Entwicklung hängt auch damit zusammen, welches Selbstverständnis wir als Kollektiv haben. Mittlerweile machen wir ein Printprodukt, das einmal im Monat erscheint und setzen uns nicht groß Grenzen. Es erscheint alles, was nicht gegen unsere Prinzipien verstößt.

P. G.: Wir achten darauf, dass wir keine rassistischen, sexistischen oder anderen diskriminierenden Inhalte bringen. Da die Redaktionsmitglieder mehr oder weniger aus einem linken, autonomen Umfeld kommen, sind es auch immer noch linke und autonome Inhalte, die im Heft vorkommen. Aber sie sind nicht mehr spezifisch auf die Reitschule oder auf Bern bezogen. Die Redaktion trifft sich in der Reitschule, und viele sind auch hier engagiert, aber es ist nicht das Sprachrohr oder Hausblatt.

Welche Themen sind wichtig für Sie?

P. G.: Das hängt stark von den Autorinnen und Autoren ab. Für mich als Megafon-Autorin ist es wichtig, einen Bezug zum Thema zu haben, zu beleuchten, was sonst wenig oder gar keine Aufmerksamkeit bekommt.

X. M.: Wir haben keine vorgegebenen Themen oder Schwerpunkte. Wir gehen von Heft zu Heft, und eigentlich ist jedes anders. Es gibt Texte über linke Projekte, Hausbesetzungen, andere Aktionen oder Vor-Ort-Berichte über Menschen, die auf der Balkanroute versuchen, nach Europa zu gelangen und sonst nicht viel Gehör finden.

Wie verlief die Entwicklung in den letzten Jahren, die dazu führte, dass Sie nun so viel mehr Resonanz erhalten?

X. M.: Die Auflage liegt derzeit bei knapp 1.400 Exemplaren. Ich bin vor drei Jahren dazugekommen, da waren wir noch bei einer Auflage von etwa 800 Zeitschriften. Insofern sind wir natürlich auch gewachsen.

P. G.: Unser Kollektiv ist diverser geworden, und dadurch hat das Heft an Qualität gewonnen. Dazu kam die plötzliche Aufmerksamkeit, und bei vielen von uns ist damit auch die Motivation gestiegen. Insgesamt haben wir uns qualitativ verändert, und das hat mehr Menschen dazu bewegt, unsere Zeitschrift zu abonnieren.

In welche Richtung orientiert sich das Megafon-Kollektiv, gibt es eine Zielstellung?

P. G.: Ein kollektives Ziel gibt es nicht. Mir persönlich ist wichtig, dass mir die Zeitschrift und die Arbeit daran Freude macht.

X. M.: Wir drucken fast nur für die Abonnenten, nicht viel auf Reserve. Neben dem Heft haben wir noch die Onlinekanäle. Eine neue Website ist in Planung, was einige Veränderungen mit sich bringen wird. Das wird natürlich ein Prozess. Aber es gibt keine festgelegten Ziele für die nächste Zeit. Wir versuchen, die Zeitschrift zu verbessern und mehr herauszuholen, neue Menschen für unsere Arbeit zu gewinnen.

P. G.: Das Heft zu verbessern bedeutet nicht, dass wir eine höhere Auflage anstreben oder wachsen wollen, sondern dass uns das Heft mehr Freude machen soll.

X. M.: Wir wollen unsere Zeitschrift interessanter und diverser machen. Wir wollen gute Arbeit machen, und wenn wir das schaffen, steigen auch die Abozahlen. Dadurch merken wir, dass wir wertgeschätzt werden. So gesehen haben wir natürlich auch Ziele, die sind jedoch nicht unbedingt an Zahlen gebunden.

Wer sind die Leserinnen und Leser des Megafon?

P. G.: Wir wissen es nicht, und wir wollen es auch nicht wissen. Wir würden den größten Fehler machen, orientierten wir uns an einer Vorstellung von bestimmten Leserinnen und Lesern.

X. M.: Wir fahren am besten damit, wenn wir machen, was wir geil finden. Wenn es die Leserinnen und Leser auch geil finden, behalten sie ihr Abo.