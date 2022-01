Nachschlag: Willy Brandt, at least!

Uwe Koch/imago/Eibner Wer kann da noch helfen? Gysi will beim SPD-Urgestein anknüpfen

»Ist Frieden mit Putin möglich?« lautete die Ausgangsfrage des RBB-Talks »Wieprecht«. Wer so fragt, dem liegt die Antwort auf der Zunge. Was folgte, war eine Fortsetzung des Kalten Krieges auf der Studiocouch. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen: »Das ist unser Problem, dass wir auf Putin immer zugehen aus unserer Sicht, (…) aus unserer Psyche.« Er bedauert: »Keiner steckt im Gehirn von Wladimir Putin.« Auch Sabine Adler vom Deutschlandradio »hat nicht verstanden, was er wirklich will«. Wer kann da noch helfen? Der Kremlchef, er tickt halt anders, aber er tickt. Oder: Es tickt. Röttgen nennt die an der ukrainischen Grenze massierten russischen Truppen »invasionsfähig«. Es bleibt Linke-Politiker Gregor Gysi, der sich über Auslandseinsätze der Bundeswehr mit SPD und Grünen gern »verständigt« hätte, überlassen, auf die NATO-Osterweiterung hinzuweisen. Man solle nicht auf alles eingehen, was er (der Putin) fordere, aber nötig sei »Wandel durch Annäherung«. Willy Brandt, at least! (mis)