Wichtigstes vergessen

Zu jW vom 17.1.: »Offen für Neues«

Es gab einen sogenannten politischen Jahresauftakt der Partei Die Linke, wo der Ton für die nächsten Monate, in denen wichtige Landtagswahlen stattfinden, vorgegeben wurde. Zu den völlig neuen Erkenntnissen der Vorsitzenden Janine Wissler gehört unter anderem: Das Jahr 2021 war ein schwieriges Jahr. Echt neu ist auch ihre Erkenntnis, wonach die Wahlergebnisse für den Bundestag einen Vertrauensverlust ausdrücken. Eine gelungene Überraschung ist hingegen das ausgegebene Ziel: Die Linkspartei solle zu einer Gerechtigkeitspartei werden. Was war sie bisher? Erstaunt sein werden viele über die einzigartige neue Erkenntnis, wonach die Partei nicht für einen grün modernisierten Kapitalismus stehe, weil sie bereit sei, in der Klimapolitik die Verteilungs- und die Eigentumsfrage zu stellen. Gut, dass diesen neuen theoretischen Leitsatz Liebknecht und Luxemburg nicht hören mussten. Ganz konkret wird die Parteivorsitzende, wenn sie allgemein ausführt: »Wer über eine zeitgemäße linke Außenpolitik nachdenkt, überschreitet keine roten Linien.« Als echter Höhepunkt der Veranstaltung kann wohl die Aussage der Vorsitzenden gelten, wonach den Menschen das Gefühl gegeben werden muss, dass »wir für sie da sind und nicht nur für uns«. (…) Es bleibt zum Schluss eine bittere Frage: Waren das die Erkenntnisse zum Jahresauftakt (oder aus der Niederlage zur Bundestagswahl)? Will man mit diesen lauwarmen Aussagen wirklich zu neuen Ufern aufbrechen? Wenn ja, so hätte man doch lieber die erforderlichen Veranstaltungskosten gespart. Für die immer noch sehr wichtigen Themen wie Abrüstung, Austritt aus der NATO, Verbot der Teilnahme der Bundeswehr an Kriegseinsätzen, Verbot der Rüstungsexporte sowie die Einführung dazu wirksamer Kontrollen war offensichtlich keine Zeit. (…)

Dr. Stephan Müller, Steinberg

Neues Verbot

Zu jW vom 11.1.: »›Diese Erfahrung treibt mich an‹«

Natürlich ist es ein Skandal, dass das Berufsverbot in Westdeutschland jemals eingeführt wurde, und es ist noch besorgniserregender, dass es immer noch existiert. Aber wir sollten das neue Berufsverbot nicht vergessen, das von »unserem« Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der Partei Die Linke in Thüringen umgesetzt wird. Der »rot-rot-grüne« Koalitionsvertrag besagt, dass jeder, der »leugnet«, dass die DDR »ein Unrechtsstaat« war, von der Besetzung eines Postens für das Land Thüringen ausgeschlossen ist – in der Praxis bedeutet dies, dass es allen, die sich als Kommunist bezeichnen, (…) versperrt ist, eine Stelle in den Behörden des Landes Thüringen zu bekommen.

Mike Wright, Hohengandern

Kriegspropaganda

Zu jW vom 17.1.: »NATO-Aggression geht ­weiter«

Es ist immer die gleiche Lüge von der Bedrohung der »freien Welt« durch Russland, eine der großen Lügen des 20. Jahrhunderts. Wir kennen sie von Hitler, Adenauer, Schmidt usw., und sie wird heute aufgewärmt. Der Kalte Krieg, eingeläutet von Churchill in seiner Brandrede von Fulton 1946 (»Wir haben das falsche Schwein geschlachtet«), wird seit den 2000er Jahren neu aufgelegt. Schuld an allem ist immer »der Russe«, der alles und jeden bedroht. Ich erinnere mich noch genau an die Lüge zu Beginn der 1980er Jahre, als westdeutsche Medien nicht müde wurden zu behaupten, dass die Staaten des Warschauer Vertrages den »freien Westen« angeblich bedrohten, weil sie mit ihren konventionellen Waffen der NATO überlegen seien. Trotz der Demonstration von Millionen Europäern gegen die Stationierung von atomaren Mittelstreckenwaffen durch die NATO hielt es den aggressivsten Militärpakt aller Zeiten nicht davon ab, diese Waffen in Westdeutschland zu stationieren (…). Das aggressive Verhalten der NATO brachte den europäischen Kontinent schon damals an den Rand einer atomaren Vernichtung. Wie erst vor einigen Jahren publik wurde, wollte die NATO insgesamt 900 Atombomben auf osteuropäische Staaten abwerfen (…). Soviel zu der Frage, wer wen bedroht(e)! Wie verlogen das »Bedrohungsgerede« von USA und NATO ist, zeigt insbesondere die Tatsache, dass während des Kalten Krieges die USA ständig davon faselten, dass »die Russen« die BRD/NATO im »Fulda Gap« angreifen würden. Frage: Warum tat »der Russe« es nicht, und wo ist er jetzt? Hat er sich 1.500 Kilometer gen Osten zurückgezogen, um nun von dort anzugreifen?

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt

Gemeinsam stark

Zu jW vom 13.1.: »Von Orks und Helden«

Ja, es stimmt: Ayn Rand ist als eine der in den USA wohl maßgeblichen ideologischen Unterstützerinnen für die Rechtfertigung des Kapitalismus hierzulande weitgehend unbekannt. Mir selbst kam sie erst im Coronawinter 2020 unter in dem Buch von Wolfram Eilenberger »Das Feuer der Freiheit«, in dem er vier Philosophinnen »in finsteren Zeiten«, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand, würdigen will. (…) Allerdings tut er nach meinem Empfinden (...) de Beauvoir, Ahrendt und Weil unrecht, wenn er sie in einem Atemzug mit der mir bis dahin unbekannten Ayn Rand nennt.(…) Aber bis dahin war mir nicht klar, worauf sich beispielsweise selbst bei Psychologen, die mir in den 80ern begegneten, etwa der Slogan stützte: »Wenn jeder nur an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht.« Immerhin gaben sie lachend zu, ihn von US-Psychologen übernommen zu haben. Konsequenterweise galt ihnen damals jede Form von Altruismus als mehr oder weniger »krank«, wie eben auch der »Thatcherismus« passte, der sich in der BRD anfing durchzusetzen. Mittlerweile scheint diese Psychologenfraktion verstummt zu sein. (…) Denn offensichtlich kommen wir Menschen nicht ohne Ideen von möglichen Folgen unseres Handelns aus. Immerhin hat sich wohl sichtbarer denn je herauskristallisiert, dass wir nur im Verbund Voraussetzungen für unser aller Überleben auf diesem Planeten schaffen können, dass nur darin auch die Chance jedes einzelnen von uns besteht.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg