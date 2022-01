Washingtons Interessen

AP Photo/Andrew Harnik, Pool Hält sich alle Optionen offen: US-Außenminister Antony Blinken am 7. Januar in Washington

Man sollte in der Diplomatie nur dann »nie« sagen, wenn man auch »nie« meint. Die Kommentare von Sergej Lawrow und seinem Stellvertreter Sergej Rjabkow über die »Sinnlosigkeit« weiterer Gespräche, bevor nicht die USA schriftlich den Bedingungen Russlands zugestimmt hätten, hatten eine Haltbarkeit von einer knappen Woche. Am Freitag trifft sich Lawrow in Genf abermals mit seinem US-Kollegen Antony Blinken.

Vor der Begegnung mit Lawrow war Blinken am Mittwoch in Kiew und trifft sich an diesem Donnerstag in Berlin mit Ministerin Annalena Baerbock sowie Vertretern aus Großbritannien und Frankreich. Die offiziöse Deutsche Welle meldete am Dienstag in ihrem russischen Dienst, Ziel der Visiten Blinkens sei »die Ausarbeitung« einer gemeinsamen Position in der »Ukraine-Krise«. Ausarbeitung, das heißt, fertig ist diese gemeinsame Position des kollektiven Westens und seines De-facto-Protektorats am Dnipro durchaus nicht.

Zu unterschiedlich sind die Interessen – oder auch Aufgaben – der verschiedenen Seiten. Die USA halten sich alle Optionen offen, sowohl umfangreiche Waffenlieferungen an Kiew als auch weitere Gespräche. Vergangene Woche referierte die New York Times Überlegungen führender US-Militärs, Russland im Falle eines Angriffs einen Bürgerkrieg in der Ukraine zu servieren, gegen den Afghanistan »ein Klacks« gewesen wäre. Großbritannien scheint in der NATO-Strategie die Rolle des »bösen Polizisten« zugedacht zu sein: Das Königreich lieferte über das Wochenende zwei Transportflugzeuge voll Panzerabwehrwaffen an die Ukraine. Aus irgendeinem Grund umflogen die beiden Maschinen den deutschen Luftraum. In London und Berlin wurde dementiert, dass ein Überflug überhaupt beantragt worden sei. Sollte das Risiko vermieden werden, dass die Bundesregierung den ablehnen und der NATO-interne Konflikt damit öffentlich werden könnte? Polnische Medien schlugen am Mittwoch Alarm, dass die BRD schon wieder auf einen »Ausgleich« mit Russland hinarbeite und »die Sanktionsfront schwäche«.

In Kiew zitierte das oppositionelle Nachrichtenportal Strana eine Quelle im Außenministerium des Landes mit der Befürchtung, dass Blinken seinen kurzfristig anberaumten Besuch nutzen werde, um Druck auf die Ukraine auszuüben, diese solle den politischen Teil der Minsker Vereinbarungen endlich erfüllen und damit ein Signal der »Deeskalation« senden. Aber Präsident Wolodimir Selenskij wolle das nicht und sei »entsetzt« über so viel »Heuchelei« der USA. Hört, hört.

Optimistisch betrachtet, könnte das ein Szenario sein, das auf eine Lösung ähnlich der in der Kubakrise von 1962 hinauslaufen könnte. Damals hatte die Sowjetunion als erste ihre Raketen aus der Karibik abgezogen, die USA aber mit einer gewissen Schamfrist auch ihre aus der Türkei. Pessimistisch betrachtet, kann alles passieren. Nicht immer gewinnt die politische Logik.